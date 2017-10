Français au Québec : ces migrants privilégiés dont l’intégration génère bien des tensions

Atlantico : Quelles sont les raisons et les motivations qui poussent l'émigration française au Québec spécialement ?

Laurent Chalard : Plusieurs raisons expliquent l’émigration française vers la province canadienne du Québec, une émigration essentiellement d’origine urbaine, en particulier parisienne.

Une première raison est le niveau de développement. Bien que très légèrement inférieur à la moyenne canadienne, le Québec affiche un IDH (indicateur de développement humain) parmi les plus élevés au Monde, devançant ainsi la France, dont le niveau de développement apparaît légèrement moindre.

Une seconde raison est que le Québec offre un marché de l’emploi plus attractif qu’en France, avec un taux de chômage plus faible (6 % à la mi-2017). Le Québec est donc perçu comme une terre d’opportunités, en particulier pour les jeunes diplômés français, puisque ce sont ces derniers qui connaissent les plus grandes difficultés d’insertion sur le marché du travail en France, ce qui est moins le cas Outre-Atlantique.

Une troisième raison, loin d’être négligeable, est le caractère francophone du Québec. En effet, la connaissance de la langue, même s’il existe quelques différences de vocabulaire, facilite grandement l’insertion sur le marché du travail. Il n’y a pas besoin d’avoir une période d’apprentissage, contrairement à ce qui se passe pour les français émigrant vers les pays anglo-saxons par exemple.

Une quatrième raison tient à une caractéristique spécifique du Québec au sein de l’Amérique du Nord, un coût de la vie, dont de l’immobilier, moindre qu’ailleurs, en particulier, pour les français, qu’à Paris. Il est possible de vivre et de se loger dans une grande ville, Montréal ou Québec, de manière décente sans effort financier très important.

Enfin, une dernière raison, plus récente et probablement conjoncturelle, est la « quiétude » apparente du Québec. En effet, par rapport à une France minée par les tensions sociales, ethniques ou politiques, le Québec donne l’image d’une province canadienne où le sentiment d’insécurité et le risque terroriste apparaissent bien moindres, certains français fuyant plus la France qu’autre chose.

Les habitants de Montréal expriment parfois une certaine exaspération: le snobisme des français, leur entre-soi. Pourquoi les français ont finalement du mal à s'intégrer malgré la similarité de la langue ?

Comme pour l’émigration, il existe plusieurs facteurs explicatifs de la relative difficulté des français à s’intégrer, voire à s’assimiler, dans la société québécoise.

Le premier facteur n’a strictement aucun rapport avec le Québec, mais est la conséquence de la mentalité française. Historiquement, le français a du mal à s’adapter à une autre culture, aussi proche soit-elle de la sienne, ce qui explique la faible tendance hexagonale à l’émigration définitive, par rapport à d’autres voisins européens. Il s’ensuit une certaine forme de communautarisme des français qui résident à l’étranger, souvent associée par les locaux à une pratique de l’entre-soi, d’autant que la culture québécoise est perçue comme « provinciale », donc tacitement « inférieure » à la culture française.