Foules sentimentales : les époques lacrymales finissent mal, en général

Eh bien si, rapport il y a - inquiétant pour l'avenir ; et avec la terreur, même. Mais l'établir nous impose de fonder un premier point (notre époque devient lacrymale) ; puis d'en exposer un autre (il y a des précédents - et ils font peur).

Commençons par le premier point.

Rien que ces dernières semaines, des torrents de larmes ont été versés : (à tout seigneur, tout honneur) le nouveau président Macron (en privé, le soir des résultats) ; des meutes de sportifs, à tout propos ; "anéantie", Venus Williams sanglote ; de BFMTV à Télématin, des hordes de journalistes n'ont que leurs yeux pour pleurer ; Patrick Cohen quittant France Inter ; et Pierre Ménès, Anne-Sophie Lapix et Daphné Bürki.

Et les people, donc !

Tous en larmes aussi (en vrac) des chanteurs et chanteuses, après des attentats ; Miss France ; Justin Bieber, Kirsten Dunst, Marie Lopez (de Fort Boyard), Florence Foresti et Stéphane Plaza. Hollywood tient son rang : Brad Pitt, Charlize Theron et Jennifer Lopez (pleurant sa "grossesse tardive"). Quoique rural, un suspect de l'affaire du Petit Grégory a vite pigé les codes du néo-monde et pleure comme une madeleine ; sur un autre continent, une idole transgenre est "émue jusqu'aux larmes". Et Mme Karine Lemarchand trouve "bouleversant, un homme qui fond en larmes".

Les sceptiques iront sur le site de "Closer" - les experts savent que c'est la Pravda du néo-monde de l'information - taper "en larmes" sur son moteur de recherches : ils seront illico submergés par le tsunami lacrymal.

Bref : l'époque est aux pleureuses.

C'est là que l'auteur sent l'inquiétude monter en lui. De vagues souvenirs d'anciennes lectures ; d'agacements passés devant d'analogues débauches de pleurs et bons sentiments ; les échos d'une ère elle aussi hypersensible et émotive ; dans laquelle à tout bout de champ, les larmes coulaient - en public. Une époque de belles âmes et de bons sentiments ; où l'on devait d'être "honnête et sensible" ; où tout devait vous toucher ; où un rien libérait des torrents de passions.

Bingo ! "Julie ou la Nouvelle Héloïse", de Jean-Jacques Rousseau. (Héloïse, comme la 'fiancée' d'Abélard, bien sûr).

Rappel pour tous ceux qui, effrayés par le pavé (Poche, petite typo, 450 pages...), manqueraient de références. Saint-Preux (le précepteur) et Julie de l'Etange (l'élève) échangent par centaines des lettres dans lesquelles ils pleurent les tourments qu'ils s'infligent l'un l'autre ; ce, parmi d'helvètes alpages (mais pas seulement).

Ils s'aiment ! C'est impossible. Dès l'exergue "Et moi je l'ai connue, je reste ici-bas à la pleurer". Page 2, première lettre, les vannes s'ouvrent "quelques larmes furtives". Puis Saint-Preux veut se jeter aux pieds de Julie "et les arroser de ses pleurs". L'intéressée baigne en retour, de larmes, son papier à lettres.