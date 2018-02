Forte hausse des agressions gratuites : Comment la France est devenue ce chaudron de pulsions de violence non maîtrisées

Vous savez, il faudrait d’abord abandonner la croyance rousseauiste, et admettre que l’homme n’est pas bon par nature ! Je veux dire que la tendance naturelle et instinctive d’un jeune (surtout d’un jeune garçon), c’est de taper quand il n’obtient pas ce qu’il veut. Seule l’éducation suscite la tolérance, la douceur, la politesse. L’éducation apprend à individu, entr’autres, à gouverner ses frustrations : elle lui met dans la tête qu’il ne peut pas tout avoir tout de suite, et qu’il doit s’en accommoder. L’individu ordinaire, l’humain de tous les temps depuis Cromagnon, a besoin d’une autorité pour apprendre à se gouverner, et cette autorité se compose d’un couple parental. Les études sociologiques se sont succédé depuis trente ans, aux Etats-Unis et ailleurs, montrant une corrélation (à l’ampleur discutée) entre la délinquance et la famille monoparentale. Dans les cultures où le père est absent (sociétés sans père, sociétés polygames), il y a une autocratie politique, parce que les individus n’ont pas été éduqués à la liberté. Je veux dire que si on veut supprimer les pères dans les maisons, il faut alors instaurer la police dans les lycées. Les désordres dont vous parlez viennent du fait que nous avons à la fois un refus de l’autorité parentale (et surtout du père), et un régime politique de liberté. Les deux sont inconciliables. Si nous voulons une société de citoyens, respectueux les uns des autres (et non une autocratie qui bastonne le moindre fauteur de troubles), il faut une éducation soignée dans les maisons, une éducation à la liberté.