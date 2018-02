"La forme de l’eau" : Incroyable, époustouflant, un chef d'oeuvre

Une histoire d’amour fantastique va se nouer entre ces deux « êtres » là…

Elisa, la belle, va tenter de délivrer « sa » bête, de la rendre à la mer, dont elle vient sûrement. L’opération ne sera pas simple. Ses « patrons » américains vont partir à ses trousses; des espions soviétiques, infiltrés dans le laboratoire, aussi… Cette romance si particulière entre deux êtres liés par leur « différence » va alors prendre les allures d’un thriller…

POINTS FORTS

Dans ce conte si singulier, si beau, si imaginatif, il est difficile d énumérer les points forts, tant ils sont nombreux et s’enchevêtrent. On va donc commencer….par le début, par dire que dès ses premières images, ce film vous happe, tant, il est, visuellement, bluffant. Il s’ouvre par un long travelling d’une fluidité incroyable où l’on va découvrir les principaux personnages de cette histoire, comme s’ils avaient été tournés dans un aquarium géant.

Comme entrée en matière d’un scénario bâti sur une histoire d’amour fantastique, on ne pouvait trouver plus beau, plus intrigant.

Jusqu’à son dernier plan, le film ne se déparera jamais de cette beauté visuelle, éblouissante, même dans ses scènes les plus « réalistes ».

Guillermo del Toro avoue qu’il lui a fallu trois ans pour mettre au point son scénario avec sa complice en écriture, Vanessa Taylor. Mais, quelle réussite ! Car ce conte, tout fantastique et onirique qu’il soit, parvient à rester ancré dans la réalité, celle de l’Amérique des années 60. On y voit défiler une foultitude de gens très différents, des sans-grades privés de parole à des scientifiques arrogants, en passant par des espions sans pitié, des militaires ivres de leur pouvoir et des artistes engloutis sous la déferlante du modernisme et du libéralisme.