Formation professionnelle, assurance chômage, Education nationale, SNCF : les trois raisons pour lesquelles Emmanuel Macron passera en force

Pour Emmanuel Macron, le projet de réforme de la formation professionnelle tel qu’il a été façonné par les partenaire sociaux à l’issue d‘un dialogue quasiment vide est beaucoup trop frileux. Il fait la part belle aux arrangements syndicaux, ils ne remettent pas en cause les équilibres et surtout la gestion des moyens financiers telle qu‘elle était assurée jusqu’alors. Bref, ce projet ne correspond pas aux enjeux, tel est l’avis de beaucoup de chefs d’entreprises et de spécialistes de la formation.

Le projet de réforme de l’assurance chômage a lui aussi été hypothéqué par les partenaires sociaux qui en sont les gérants.

Il ne correspond pas à l’ambition qu‘avait le président pendant sa campagne, c’est à dire offrir à tout le monde le bénéfice d’une allocation chômage pour faciliter la mobilité.

Quant à la réforme de la SNCF, complètement asphyxiée par sa dette, elle passe, entre autres, par un changement de statut de l‘entreprise, par un changement de statut des personnels cheminots. Pour les syndicats, ce sont des totems. Intouchables.

On pourrait faire le même constat de résistance pour la réforme de l’Educationnationale, la réforme de la justice.

Emmanuel Macron a beau mettre la pression sur ses ministres, toutes ces réformes qui impliquent une négociation sociale coincent et risquent de trainer en longueur et d’attiser un mécontentement social.

La solution estalors d’aller vite et de court circuiter les partenaires sociaux.

De l’avis de tous ceux qui le connaissent et le fréquentent, l’ambition d’Emmanuel Macron n’est pas de gérer le pouvoir et de s‘y installer pour satisfaire un ego personnel. Il n‘a de revanche à ne prendre sur personne. Son ambition est de transformer ce pays pour qu’il soit en mesure d’assumer les grandes mutations du monde. La mondialisation, qui est parfois violente, la modernité digitale, qui est parfois génératrice d’inégalités, et la concurrence féroce qui existe sur la planète pour le contrôle des marchés.

Les historiens commencent à expliquer qu’il y a chez Macron du Napoléon III pour la conviction que le pouvoir économique et financier l’emporte sur le politique. Ou bien du Giscard quand il s’inscrivait dans l’espace mondial. Du Mitterrand, pour l’esprit européen et la nécessité du changement rapide. Et même du De Gaulle pour le gout de passer outre les corps intermédiaires.

Aujourd’hui, Macron veut aller vite pour trois raisons.

1re raison. Il a la conviction que l’urgence des urgences est de restaurer la compétitivité de l’économie française. C’est l’arme fatale pour conquérir des marchés, pour donner de l’activité et des emplois, pour protéger l’indépendance de la France. La guerre est économique et elle sera gagnée par les pays les plus riches, les plus entreprenants, les plus innovants.

Et pour restaurer cette compétitivité, il ne faut lésiner sur aucun effort de réforme. Droit du travail, fiscalité, formation, Etat, services public... Il part du constat que ce pays a pris du retard dans la compétition mondiale parce qu’il a trop longtemps protégéses petits privilèges, ses rentes.