Football : talentueux, timide, génial... oui, mais Messi peut surtout devenir un caïd roi de la roublardise quand il se sent menacé dans le vestiaire

Le problème de Leo a un nom : il s'appelle Zlatan Ibrahimović. L'attaquant suédois, qui a été ardemment désire par Guardiola, prend trop de place. "La Puce" argentine se sent menacée. L'entraineur barcelonais, qui, une année auparavant, avait donné son feu vert à Messi pour participer aux jeux Olympiques, commence doucement à le comprendre. Leo n'est pas dans son assiette. Il vient d'enchaîner une série de pâles prestations alors qu'Ibrahimović crève l'écran.

Le projet de vie de l'Argentin bat de l'aile. Celui de mener une vie tranquille à Barcelone au sein d'un club dans lequel il n'a pas à lutter pour être un leader incontesté. Depuis l'arrivée d'Ibra, son pouvoir vacille. Il a la désagréable sensation que son statut d'attaquant de référence du club peut être remis en question. Leo se croyait pourtant intouchable après avoir poussé Samuel Eto'o vers la sortie et aimablement phagocyté Bojan. Les nouveaux attaquants qui débarquent au Barca doivent marcher sur des œufs et ne surtout pas froisser ou menacer la star argentine.

C'est pour cette raison que lorsque David Villa, meilleur buteur de l'Euro 2008 et Soulier d'argent de la Coupe du monde 2010, arrive au Barca, les dirigeants du club le préviennent : "Ecoute, David, si tu veux réussir au Barca, ne rivalise surtout pas avec Messi, lui conseillent-ils. N'essaie pas de dribbler plus que lui ou d’inscrire plus de buts que lui."

Le message est clair. Mais Villa, buteur et compétiteur-né, a du mal à le prendre au pied de la lettre. Au début de son aventure barcelonaise, il ne se pose pas de questions et joue comme s'il était la star de l'équipe. "Il a essayé, c'est vrai, mais après quatre entrainements, il a fini par comprendre ", assure un homme influent du club. Il a rapidement pris conscience que Messi est intouchable et que son statut de star du club est indiscutable. Alors, il se plie aux règles et quelques semaines plus tard, David Villa dévoile à Luis Martin, journaliste d'El País, toute l'admiration qu'il porte à Leo : "Il est exceptionnel, déclare-t‑il. Et comme le répète souvent Guardiola, les mots ne suffisent pas, car il faut le voir pour le croire. Moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie : un jour, tu le vois réaliser des choses exceptionnelles à l'entraînement ou en match et tu te dis que c’est vraiment un génie. Mais le lendemain, il te surprend à nouveau et fait quelque chose d’encore plus exceptionnel. Leo est un type très humble. Son succès ne lui est pas monté à la tête [...]. Messi est, en plus, un bon coéquipier, un mec sympa et solidaire C'est un plaisir de partager le vestiaire avec lui."

L'ex-attaquant de Valence finit pourtant, entre deux éloges, par avouer que jouer avec Messi n'est pas toujours facile. "C'est un joueur très exigeant, il faut être vraiment concentré et attentif lorsqu'on évolue à ses côtés, car tout est possible avec lui. Il faut le suivre, car il est capable de sortir une passe de nulle part et, après une accélération, de créer des espaces dans la défense adverse. Et il faut être là, toujours là à ses côtés. Il inscrit beaucoup de buts, mais son rôle sur le terrain ne se limite pas à ça : il redescend pour donner un coup de main en défense ou pour la remontée du ballon, il est généreux dans l'effort et dans le jeu, et il délivre un nombre élevé de passes décisives. C'est merveilleux de jouer avec lui et à son contact, j'ai vraiment l'impression d’avoir appris beaucoup de choses. Plus tard, je pourrai dire : “Oui, j'ai joué avec Leo Messi."