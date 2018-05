Mais au fait, quel type d’homme le football promeut-il ?

L’anthropologie est à la fois un discours sur l’homme et un programme pour celui-ci. Toute anthropologie énonce, plus ou moins explicitement, et parfois même sous le couvert de la science, ce qu’à son sentiment l’homme doit être. Au juste, toute anthropologie est prescriptive : elle est un miroir qui donne des ordres. Les hommes s’y regardent, s’y mirent, car ils y sont décrits; parallèlement, l’image d’eux-mêmes qu’ils y découvrent leur révèle des horizons, des impératifs, des devoirs, parfois un devoir-être, leur dicte leur conduite.

Même quand elle revêt le masque de l’objectivité académique, l’anthropologie ne peut s’empêcher de virer en catéchisme, de fustiger ce que nous sommes et en retour donner des leçons de morale politique. Quel rapport, dira-t-on avec le football? Fable du monde, récit en images qui exprime le monde et les hommes, le football est bien autre chose qu’un anodin spectacle. Il est un manuel d’anthropologie. Il est un programme anthropologique. Il est, chez les hommes, l’une des sources de l’imitation.

Or, que nous exhibe-t-il en exemple? Que nous offre-t-il à imiter? L’altruisme? La générosité? La courtoisie? Le « après-vous, Monsieur »? La fidélité à la parole donnée? Ludwig Wittgenstein renonça à l’immense fortune que lui légua, à sa mort, son père, Karl Wittgenstein, préférant à l’existence dorée dans le palais viscontien de la famille, une vie de salarié pauvre s’adonnant à la philosophie. Plus loin dans le temps, au quatrième siècle, Paulin de Nole, d’illustre famille aquitaine, ancien gouverneur de province, « acquiert la plus riche des saintetés en se faisant pauvre volontairement1 ». Le football offre-t-il des personnalités et des exemples à la haute mesure de ces abandons de fortune? À la mesure de cette grandeur? Des exemples qui poussent à se dépasser, à s’élever au-dessus du niveau ordinaire de l’humanité, comme firent Wittgenstein et Paulin de Nole? Reconnaissons qu’à travers ces mots – altruisme, générosité, courtoisie, renoncement – luisent l’éclat des vertus et des valeurs qui arrachent l’être humain à sa médiocrité.

Quand nous consultons dans la presse des nouvelles des joueurs de football, de leur personnalité et de la gestion de leurs intérêts extérieurement au temps de jeu, nous sommes saisis par la banalité et la médiocrité de leur état d’esprit, de leurs envies, de leurs conduites. D’un côté, ils soulèvent en nous des rêves, de l’enthousiasme, dans leurs grands jours; de l’autre côté, à l’exception de cas aussi isolés que beaux, tel Vikash Dhorasoo, le rêve se brise dès que leur personnalité extra-sportive apparaît sur les écrans et dans les magazines.

Tout se passe comme si, au lieu de tirer l’être humain vers le haut, de le propulser au-dessus de lui-même, comme il arrive avec les saints et les héros, l’exemple des stars du football le rabaissait, l’enfonçait, omettait de lui déplier les ailes. Gilles Andrieu oppose le vrai sportif, en recherche de liberté, en quête d’initiation, à « ces faux héros bourrés d’hormones, ces champions génétiquement modifiés comme des céréales ». Le football incite ses supporters et consommateurs à se vautrer dans le pauvre univers du « dernier homme » nietzschéen.