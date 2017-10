Des fonds "activistes" d’origine américaine s’attaquent désormais aux grandes entreprises européennes et terrorisent le capitalisme.

Ne rêvons pas, les fonds activistes qui, depuis quelques mois, ciblent les entreprises européennes n’ont qu’un objectif : entrer au capital et au conseil d’administration afin de provoquer un changement de management et faire évoluer la stratégie pour officiellement augmenter la performance économique. En réalité, il s’agit toujours d’essayer de dépecer l’entreprise et de la vendre par appartement.

Alors que, pendant des années, il y avait bien quelques raiders qui lançaient quelques assauts, principalement d’ailleurs sur des entreprises anglo-saxonnes en difficulté, on a vu, depuis la crise, émerger des fonds organisés et disposant d’énormes moyens pour s’attaquer non seulement aux multinationales américaines, mais depuis quelques temps, on les a vu cibler très précisément des groupes européens.

La semaine passée a été très agitée. C’est Nelson Peltz, un jeune trader de 75 ans, gérant du puissant fonds américain « Train Funds management » qui a mené la danse sur les marchés financiers. Il a d’abord gagné la partie chez General Electric, puisqu‘après être entré dans le capital à la hussarde, il a obtenu un siège au conseil d’administration et provoqué un changement du management. La moitié des membres du Comex a été virée et remplacée, avec comme objectif de recentrer l’activité sur les secteurs les plus rentables, c’est à dire de se débarrasser de beaucoup de filiales annexes dont certaines, de l’avis des analystes, recelaient néanmoins quelques pépites intéressantes à moyen terme.

Après ce raid réussi, il a organisé une opération contre « Procter and Gamble » multinationale d’origine américaine mais très implantée en Europe et spécialisée dans les produits de grande consommation, il a dépensé beaucoup d’argent en achats d’actions et en lobbying, mais jeudi dernier, l’assemblée générale des actionnaires lui a refusé l'entrée de l’entreprise. Ceci étant, les dirigeants actuels vont néanmoins devoir tenir compte de ses prescriptions, à savoir encore et toujours redresser la performance économique et financière à court terme.

Depuis peu, les grandes entreprises européennes sont très surveillées et même pour certaines harcelées par ces activistes.

Third Point s’est très récemment attaquée au géant Nestlé pour lui suggérer de recentrer son activité sur l’eau minérale et les produits alimentaires. Sous entendu, pour sortir de L’Oréal et, en relais, dégager ainsi une énorme masse de cash. Le management et les actionnaires historiques ont résisté, mais pour combien de temps.

Le fond new-yorkais Corvex (retenez bien son nom) est parti à l’assaut du monde de la chimie et du géant suisse Clariant afin de bloquer la fusion avec Huntsman. Mais pas seulement.

Corvex, toujours lui, est entré chez Danone au mois d’août dernier, avec le projet de pénétrer le conseil d’administration et de faire évoluer la stratégie, sous-entendu en concentrant Danone sur ce qui est le plus rentable, les eaux minérales. Le conseil d’administration a fait bloc, mais la perspective de départ de Franck Riboud qui a laisse les commandes à un homme qu’il a pourtant choisi et en qui a toute confiance, a pu faire croire en la fragilisé d’avenir aux yeux de certains fonds qui avaient peut-être d’autres desseins. Danone est sans doute la plus belle des entreprises françaises de l’agro-alimentaire de taille mondiale avec une culture très particulière qui lui a permis d’affronter beaucoup de tempêtes. Mais contre des « activistes » dont les méthodes rappellent celle des terroristes, quoi faire ?