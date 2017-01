Fonction publique : l'arithmétique est-elle libérale ?

C'est un travers français de se figurer que l'on a inventé une chose, parce que l'on a inventé un mot.

Ainsi les intellectuels qui dénoncent "le modèle libéral-libertaire" censé dominer la société française, s'inscrivent-ils fidèlement dans la continuité d'un anti-libéralisme qui, sous divers oripeaux, structure depuis un siècle la pensée hexagonale.

Ce n'est pas sans motif que Jean-François Revel voyait dans l'anti-libéralisme le ciment de l'idéologie française. Toute velléité de considérer de façon critique la fonction publique est immédiatement disqualifiée comme libérale.

Toutefois, la France peut-elle se permettre de jouer plus longtemps sur les mots ? Tentons de regarder sous les étiquettes.

Pour rémunérer sa fonction publique, la France dépense chaque année 44 milliards d'euros de plus que le Royaume-Uni, dont le PIB est pourtant supérieur au sien (Cour des comptes et Office for National Statistics, "Public Sector Employment"). Les fonctionnaires français sont plus nombreux, mieux rémunérés que leurs collègues britanniques ou allemands, et bénéficient d'un "statut" qui leur garantit l'emploi à vie. Cette soustraction systématique du fonctionnaire français au droit commun institue la fonction publique en caste tenant à la fois du privilège légal d'Ancien Régime, et de la corporation médiévale. Quarante-quatre milliards, pour donner un ordre de grandeur, représentent l'équivalent de quatorze porte-avions de type Charles-de-Gaulle, neufs, chaque année. Le PIB de la Tunisie.

Quand des intellectuels de droite tels que Jean-Claude Michéa (Essai sur la civilisation libérale), s'alarment par exemple de la privatisation rampante de l'Education nationale, ils font l'impasse sur le réel. L'Ecole française, ce sont des savoirs intégralement validés par l'Etat et dispensés par un million de fonctionnaires, soit l'enseignement le plus parfaitement étatisé de l'histoire de France.

Certes, le monde qui s'offre à nous dans son infini chatoiement ne se réduit pas à des additions. Jamais le mystère de l'Etat ne se laissera disperser par de sordides calculs d'apothicaire et des méthodes d'épicier. Mais il paraît tout de même malaisé de rendre compte du phénomène "Etat" en ne tenant aucun compte ni de ses dépenses, ni de ses rentrées.