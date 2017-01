Atlantico : En janvier, Marine Le Pen accélèrera sa campagne : présentation de ses vœux à la presse et depuis son QG de campagne, déplacements en France et à l'étranger. Au vu de la situation des autres partis politiques, et notamment de la gauche, le FN a-t-il vraiment besoin de faire campagne ?

Christophe Bouillaud : Tout parti a besoin de faire campagne, quelle que soit la situation. Ce n'est pas parce que les sondages indiquent que Marine Le Pen arriverait en tête ou en seconde position du premier tour de la présidentielle qu'elle devrait s'abstenir de faire campagne.

D'une part, les militants et sympathisants du Front national ne comprendraient certainement pas cette absence de campagne. D'autre part, les médias ne tarderaient pas à souligner que Marine Le Pen ne fait pas campagne et chercheraient à comprendre pourquoi. La seule raison qui pourrait éventuellement amener Marine Le Pen à ne pas faire campagne serait de faire des économies de fonctionnement de son parti. Mais, là encore, on ne voit pas pourquoi elle devrait se limiter financièrement dans le fonctionnement normal d'une campagne démocratique.

On peut imaginer qu'elle ménage ses effets, mais il faut absolument qu'elle ne se fasse pas oublier des Français. Elle ne peut pas être dans le silence absolu pendant des semaines et des mois. Elle doit être présente dans l'espace politique. On n'a jamais vu un politicien ne pas faire campagne alors qu'il est en position d'avoir un résultat correct.

Dans quelle mesure Marine Le Pen a-t-elle pu bénéficier des divisions, guerres d'ego et désaccords au sein du Parti socialiste, et dans une moindre mesure des Républicains ?

Il me semble que l'électorat attiré par le FN est déjà largement convaincu que les autres partis n'offrent pas de solution correcte. Tout ce qui peut s'y produire, que ce soit au sein des Républicains, du Parti socialiste, des Verts etc., n'a finalement que très peu d'importance, sinon aucune, dans la mesure où l'électorat socle de Marine Le Pen est déjà le plus dégouté des forces politiques traditionnelles.

Le gain marginal que fera Marine Le Pen grâce à d'éventuels scandales ou problèmes internes chez les Républicains et/ou au Parti socialiste est selon moi extrêmement faible.

La droite classique est mobilisée et elle a son candidat. Du côté du PS, les délais sont très courts et il faut enchaîner sur une primaire éclaire avec une campagne électorale de premier tour d'une présidentielle. L'attention des sympathisants de gauche vis-à-vis de cette primaire devrait se développer au cours du mois de janvier. La "guerre des chefs" aura lieu, mais elle intéressera d'autant plus qu'elle permettra de régler des enjeux au sein de l'électorat du centre-gauche et de la gauche. En effet, cette primaire offre la possibilité à un grand nombre d'électeurs de gauche de solder - ou pas - l'héritage de François Hollande. Même si la perspective de victoire au printemps 2017 pour le candidat du PS est faible, il y a un jugement que les électeurs de gauche et de centre-gauche peuvent vouloir porter sur ce qui a été fait depuis 2012.