FN : la rupture Philippot Le Pen et le précédent Garaud Chirac

Après avoir travaillé pendant trois ans pour la télévision qatari, le reporter décrypte les conditions sociales, politiques et économiques du pays. En proie à une lutte fratricide qui oppose deux tendances politico-religieuses, la région fait également face à des difficultés économiques sans précédent et à une crise sociale, notamment autour du lobby de la coupe du monde de football 2022. Extrait de "Qatar, vérités interdites : Un émirat au bord de l'implosion" d'Emmanuel Razavi, publié aux Editions L'Artilleur. 1/2

Bonnes feuilles Devenir immortel : la nouvelle lubie super tendance des nantis de la Silicon Valley

Homo Deus nous dévoile ce que sera le monde d’aujourd’hui lorsque, à nos mythes collectifs tels que les dieux, l’argent, l’égalité et la liberté, s’allieront de nouvelles technologies démiurgiques. Et que les algorithmes, de plus en plus intelligents, pourront se passer de notre pouvoir de décision. Car, tandis que l’Homo Sapiens devient un Homo Deus, nous nous forgeons un nouveau destin. Extrait de "Homo Deus" de Yuval Noah Harari aux Editions Albin Michel 2017 (1/2).