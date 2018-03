FN, la fin d’une histoire française ou quand le parti de l’enracinement perd ses racines

Atlantico : Le Front National compte changer de nom ce week-end. Derrière ce projet, il y l’idée de se débarrasser d’un passé pesant, à l’image du divorce difficile opéré avec son fondateur Jean-Marie Le Pen. Cependant, on peut observer que cette filiation et cet héritage est particulièrement revendiqué ces derniers temps. Le FN peut-il faire table rase de son passé avec un simple changement de nom ? Y a-t-il intérêt ?

Jean-Yves Camus : Il ne peut y avoir de table rase. Du point de vue de l’historien ou du politiste, tous les partis s’inscrivent dans une filiation et dans une histoire. Vous n’êtes jamais l’enfant de rien. Je pense donc qu’il y a une erreur derrière cette vision des choses qui voudrait que le sentiment parvienne à lui tout seul à modifier à supprimer le passé, à faire que les Français n’associe plus le Front National à Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen va avoir 90 ans. Les gens de sa génération et même celle d’après ne sont plus en politique pour la plupart d’entre-eux.

Les derniers collaborateurs de petit niveau qui étaient au Front National à ses débuts et qui avaient des responsabilités sont tout simplement morts. Dans quelque années, tout cela ne pourra plus être reproché au Front National. On ne pourra plus dire : c’est le parti des anciens collaborateurs, c’est faux. Et de même pour les anciens de l’OAS, il n’en reste qu’une infime poignée. Je crois que l’erreur est de penser que le nom va tout changer, alors qu’il faut d’abord que le nom qui remplace l’ancien soit bon. Tant qu’on ne sait pas le nom de remplacement, il est difficile de juger. Il y a apparemment 50% des militants qui ne seraient pas très chaud pour changer. Marine Le Pen aura gagné son pari si le nouveau soulève de l’enthousiasme. Mais c’est un nom totalement aseptisé, je ne suis pas certain que l’opération sera réussie.

Après, il y a toujours une part de mauvaise foi à ramener toujours le Front National au fascisme national-socialiste. Je pense qu’ils se satisferaient aujourd’hui assez d’apparaitre aux yeux des Français comme l’équivalent de la Ligue du Nord par exemple. Mais le problème qu’ils ont une histoire différente. La Ligue du Nord est née dans les années 80 sur des revendications précises, et leurs fondateurs n’avaient aucun passé néo-fasciste. Le Front National est ce qu’il est, né en 1972, c’est une histoire différente.

Le Front National est aussi populaire parce qu’il représente une histoire française, avec ses combats, ses héros, ses adversaires. Si ceux-ci sont morts ou ont changé, on peut observer qu’une personnalité comme Marion Maréchal suscite beaucoup d’engouement sur ces thèmes aujourd’hui avec des thèmes comme l’enracinement…

La question se pose pour les militants, pas pour les électeurs. L’électeur frontiste que vous pourriez rencontrer sur le marché, il n’a pas d’intérêt pour la filiation de son mouvement au boulangisme ou au poujadisme. Les électeurs du FN ne lisent pas Joseph de Maistre. Ce qui peut être un problème pour Marion Maréchal : se déclarant traditionaliste, conservatrice, c’est effectivement, pour moi qui travaille sur cette tradition intellectuelle-là, absolument passionnant intellectuellement parlant. Mais je ne crois pas que quelqu’un qui aujourd’hui ramènerait le Front National au traditionalisme et au conservatisme aurait le même succès que celui qu’a Marine Le Pen aujourd’hui. Car à un moment donné apparait une ligne à ne pas franchir : jusqu’où êtes vous traditionaliste ? Assumez-vous le mot contre-révolutionnaire ou êtes-vous républicain ? Etes-vous libéral ou corporatiste ? Si vous vous dites traditionaliste, en France ce mouvement est catholique : quelle place faites-vous dès lors à l’Eglise dans la société ? Que faites-vous de la laïcité ? Etc.