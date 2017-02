"La Flute Enchantée": enchantée et enchanteresse

"Cornaqué" par son père, il se produit très jeune dans des tournées, puis entre, à seize ans, comme musicien, au service du prince de Salzbourg, poste dont il démissionne en 1777, pour devenir, deux ans plus tard, l’organiste attitré de cette ville, et cela, jusqu’à son départ pour Vienne en 1779.

Il va survivre en jouant pour la Cour et en donnant des leçons de musique et des concerts de piano.

Ses dernières années sont d’une grande misère. Il meurt le 6 décembre 1791, à l’âge de 35 ans, et est enterré dans une fosse commune.

Pendant sa courte vie, ce musicien et compositeur génial aura composé une œuvre colossale, comportant des chefs d’œuvre dans presque tous les domaines : musique lyrique (parmi ses opéras, "l’Enlèvement au sérail", "Cosi fan tutte", "Les Noces de Figaro","Don Giovanni" ), musique religieuse (dont un célébrissime "Requiem"),musique concertante, musique de chambre , etc…

Composé en 1791, créé dans les faubourgs de Vienne le 30 septembre de la même année, "La Flûte enchantée" fut le dernier opéra du compositeur. Conçu dans des conditions matérielles pourtant difficiles, ce chef d’œuvre marque la naissance de l’opéra allemand. Il connaitra un triomphe que son créateur ne pourra qu’entrevoir.

THEME

"La Flûte enchantée est une œuvre inspirée des rites maçonniques ( comme beaucoup d’artistes à l’époque, Mozart était franc-maçon), mais elle est aussi tirée d’un conte féérique de Christian Martin Wieland.

Elle met en scène un Prince (Tamino) sauvé de la morsure d’un serpent par trois Dames mystérieuses, un oiseleur épicurien et enfantin (Papageno),un grand prêtre imposant qui fait passer d’étranges rites aux visiteurs de son territoire (Sarastro), une Reine de la Nuit qui jette des imprécations, et une princesse (Pamina) ,qui va tomber amoureuse de Tamino.

De la rencontre de tous ces personnages, va résulter une œuvre unique, inclassable, qu’on peut comprendre, selon les âges, l’humeur et l’état d’esprit, soit comme une histoire féérique pour les enfants, soit comme une méditation sur la vie et la mort, soit encore comme une initiation à une indispensable fraternité.

POINTS FORTS

L’opéra en lui même, bien sûr, qui est l’ultime chef d’œuvre lyrique de Mozart, son testament musical et spirituel. C’est une œuvre grandiose, ambitieuse,inépuisable, qui combine, dans son livret, comme dans sa partition - à la fois complexe et simple-, esprit de sérieux, fantaisie, grâce naïve et sujets de réflexion comme l’éducation, la morale, la religion et la culture.