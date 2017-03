"Florilège Molière" : Molière dans son jus d'origine, une nouvelle naissance

THEATRE

FLORILEGE MOLIERE

Par LA FABRIQUE A THEATRE

mise en scène: Jean Denis Monory

INFORMATIONS

THEATRE DE l’EPEE DE BOIS

à la CARTOUCHERIE DE VINCENNES

Route du Champs des Manoeuvres

75012 PARIS

Réservations: 01 48 08 39 74

ATTENTION: dernière, le 4 Mars

L’AUTEUR

Jean-Baptiste Poquelin, dit MOLIERE (1622-1673 ), vous connaissez...

THEME

"Florilège Molière" est, monté par la Fabrique à Théâtre, dans le respect des codes du jeu baroque de l'époque de création, un bouquet d’extraits du Bourgeois Gentilhomme, Tartuffe, L’Ecole des Femmes, Les Fourberies de Scapin, Le Médecin Malgré lui et l’Avare.

Il faut savoir que le jeu baroque repose sur trois axes indissociables: une déclamation particulière, une gestuelle codifiée et un véritable déploiement d'énergie corporelle et vocale.

Résultat, en l'occurrence: un merveilleux voyage dans le temps, offrant une redécouverte étonnante de la richesse du texte.

POINTS FORTS

. Jean Denis Monory, chantre ou plutôt spécialiste amoureux du théâtre baroque, excelle dans cette mise en scène : sobriété et pureté de la chorégraphie, force et puissance de la prononciation, rythme, chaleur, sophistication et réalisme de cet art théâtral vieux de quatre siècles. il met parfaitement en avant l’atmosphère, l’ambiance et l’esprit des pièces de Molière, restitués ici dans leur originalité:

. Les acteurs immobiles, en costume d’époque, maquillage blanc, vous attendent comme figés: on est en plein XVII ème siècle. à la cour de Louis XIV. et la musique s’envole.

L’éclairage à la bougie, renforce le caractère intimiste.

Le jeu des acteurs est proche de la comedia del arte par le côté mime; on découvre une gestuelle parfaitement codifiée, servie par une chorégraphie servant une série de tableaux animés, presque irréels.

. Le parlé de l’époque avec les r roulés, les l mouillés, les consonnes finales prononcées et la lenteur que cela implique; Il en émane une réelle poésie. Le texte est recoloré en quelque sorte. Une nouvelle découverte de la langue de Molière.

. Des acteurs remarquables: Julien Cigana, Malo de La Tullaye et Milena Vlach restituent admirablement toute la poésie et la sophistication, mais aussi la truculence et la force de ces comédies, que l’on croyait connaitre !

. Le tout délicieusement rythmé par les musiques de Lully et de Charpentier , entre autres, interprétées par Rachel Vallez à la flûte et Damien Pouvreau au théorbe et à la guitare baroque.

POINTS FAIBLES

Je n’en n’ai pas vu, complètement sous le charme.

EN DEUX MOTS

Un moment rare de théâtre. Idéal pour redécouvrir Molière et le faire découvrir aux plus jeunes.

RECOMMANDATION

EN PRIORITE