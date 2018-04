Florian Philippot, encore un (petit) effort pour devenir pour devenir Miss France!

En France, 40% de la population est atteinte de myopie contre 20% en 1975. Plusieurs études révèlent que la myopie chez les enfants est en forte augmentation et s’élève à 14%.

Le 23 avril, un individu sans aucun lien avec une mouvance politique ou religieuse fonçait à bord d'un van dans la foule d'une rue commerciale de Toronto, au Canada, tuant dix personnes et en blessant une dizaine d'autres. Avant d'être arrêté par la police, il a demandé aux officiers de lui "tirer dans la tête".

A l'occasion du 5 ème anniversaire de loi sur le mariage pour tous, les Inrocks ont publié le texte suivant : "Lors du débat sur le mariage pour tous, certains responsables politiques ont annoncé la fin des temps ou presque si la mesure était adoptée. Cinq ans jour pour jour après l'instauration du mariage pour tous, la société française ne s'est pourtant pas effondrée: il ne pleut pas de grenouilles, et on ne fabrique toujours pas les enfants dans des usines”. De son côté, Libération affirme que ce qu'avaient prophétisé les principaux opposants à cette loi s'est bien réalisé.

Le manifeste contre le nouvel antisémitisme en France est un événement marquant dans la relation de l’Islam au reste du corps social. Pour la première fois, la question du Coran et de sa portée négative a été posée.

1) Alors qu'Emmanuel Macron prononcera son discours devant le Congrès des Etats-Unis ce 25 avril, la question du nucléaire iranien devrait occuper une partie des échanges entre le Président français et Donald Trump.

Ceux qui plaçaient leurs espoirs dans une « mondialisation heureuse » sont les témoins abasourdis du retour des frontières et des politiques publiques, d’une guerre qui s’appuie sur tous les ressorts de la compétition, les technologies de l’information, les monnaies, les droits.

Cela fait maintenant trois semaines que la SNCF et la France avec elle subissent la grève perlée mise en place par une minorité de salariés qui visent essentiellement à empêcher toute évolution de leur entreprise. Cependant, à mesure que les jours chômés s’accumulent, les effets collatéraux de cette action syndicale commencent à se faire sentir…

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Dans un élan prolétarien, la dame au chapeau a lancé un appel pour un défilé unitaire le 1er mai. "Un appel au Peuple, avec un P majuscule". Nous irons à la manifestation de Geneviève de Fontenay et Florian Philippot. Le poing levé.

Le président de la République est, a-t-elle dit, "le président des riches". Avec lui, a-t-elle insisté, "la croissance ne profite qu'aux riches" ! Elle ne veut pas d'un "Roi Soleil". Mais on ignore ce qu'a dit Philippot. Les journalistes n'en ont pas rendu compte. Ils étaient manifestement venus pour Geneviève de Fontenay, et rien que pour elle.

On a abordé des questions politiques. L'ex-présidente du Comité Miss France a égrené les convergences qu'elle avait avec le patron des Patriotes. Comme lui, elle aime la Lorraine… Comme lui, elle déteste Macron…

Tout de go, Mme de Fontenay a annoncé qu'elle ne rejoindrait pas les Patriotes. "Je ne vais pas passer de l'extrême-gauche à l'extrême-droite", a-t-elle déclaré. Il y a des années pour cela, la très célèbre Geneviève de Fontenay en pinçait en effet pour Arlette Laguiller de Force Ouvrière.

C'était presque un concours de beauté. Le lieu : un café. Les protagonistes : Florian Philippot et Geneviève de Fontenay. Cette dernière est connue pour avoir été présidente du Comité Miss France. Et ses avis font toujours jurisprudence en la matière. Philippot, lui, est en mal de notoriété.

