Florian Philippot : « Il y a beaucoup d'électeurs patriotes et souverainistes dans la nature mais Laurent Wauquiez respire beaucoup trop l'insincérité pour qu’ils aillent vers lui »

Atlantico : Fins de mois difficiles, difficultés de recrutement, échec aux partielles : comment échapper à la mégretisation puisque Bruno Mégret lors de sa rupture avec Jean-Marie Le Pen était parti avec les cerveaux lui aussi mais en plus, avec les cadres du parti ce qui n’est pas votre cas ?

Florian Philippot : Nous sommes dans un cercle vertueux.

Depuis que je suis parti et que j'ai fondé les patriotes, le 29 septembre, nous connaissons l'arrivée de plus en plus d'élus (nous avons deux parlementaires supplémentaires, des conseillers départementaux et municipaux) et de plus en plus de personnes nous rejoignent. Il y a un grand intérêt pour ce congrès à Arras ; je dirais donc plutôt que nous sommes dans une phase d'élargissement et d'installation dans le paysage politique français.

Mégret était parti sur une offre politique très radicale et sur un petit confetti électorat. Il était logique dans ces conditions que cela finisse rapidement par disparaître, car cela n'avait aucun espace.

Je suis parti sur une offre patriotique beaucoup plus crédible, moderne et rassembleuse que le Front national. Peu de chance de voir une mégrétisation dans ces conditions.

Selon certains sondages relatifs aux prochaines européennes, on constate un renforcement de la position de Nicolas Dupont Aignan, qui parviendrait à capter une bonne part des électeurs déçus du Front national. Pourriez-vous travailler ensemble ? Ce qui vous rassemble n'est-il pas plus important que ce qui vous sépare ?

Je peux travailler avec tous ceux de droite et de gauche qui sont attachés à l'indépendance nationale. Mais je souhaite que l'on parte tous d'un projet unique.

Je vois que du côté de Nicolas Dupont-Aignan (mais on voit la même chose du côté de Marine Le Pen, certainement parce qu'ils travaillent beaucoup ensemble), on parle beaucoup d'alliances, d'union des droites… En réalité ils ne font que parler d'eux. Nicolas Dupont-Aignan a d'ailleurs beaucoup reculé sur la question du combat contre l'Union européenne. C'est dommage.

Au contraire, nous, nous partons d'un projet fondé sur l'indépendance nationale qui ensuite permet tout. Aussi bien de se réapproprier pleinement la question de l'emploi, de l'écologie, la question de l'immigration massive, de la défense nationale…

Les patriotes partent d'un projet clair, assumé, même si sur certains points nous ne sommes pas encore majoritaires selon les sondages. Nous sommes là pour défendre des convictions claires et, à partir de là, nous ne fermons la porte à personne. Il est urgent d'arrêter les petits jeux d'alliances, de boutiques, pour avancer sur un projet clair. Pour l'instant, Nicolas Dupont-Aignan est surtout tourné vers Marine Le Pen et reste dans ce rôle de Premier ministre virtuel de Marine Le Pen. C'est une erreur car à mon sens le Front National n'a pas d'avenir et il congèle inutilement des voix dans le camp patriotique. Si Nicolas Dupont-Aignan change et retourne sur les valeurs de fond, et se détourne de son petit jeu de rôle avec Marine Le Pen, alors je suis certain qu'avec lui et d'autres, y compris des gens qui viennent du gaullisme et de la gauche souverainiste, nous pouvons (et devons) faire un bout de chemin ensemble. Je l'espère dans l'intérêt de la France.