Florence Portelli : "Une stratégie électorale ne consiste pas à faire des additions du côté de l'extrême-droite ou du côté du centre mais à choisir une ligne"

Atlantico : Emmanuel Macron vient de signer les ordonnances sur la réforme du marché du travail. La France insoumise défile ce samedi. Le Président de la république a déclaré qu'il s'agissait d'une réforme profonde, la plus importante de la Ve République dans ce domaine et qu'il agissait en outre d'une réforme indispensable. Partagez-vous cette vision ? Quel peut être selon vous le discours de la droite sur ce sujet ? Sauf à considérer que le destin de la droite est de se fondre dans le macronisme, comment exister et ne pas être pris en étau dans le duel Macron-Mélenchon ?

Florence Portelli : Déjà, il me semble que c'est un peu plus complexe que ça. On ne va pas critiquer la réforme du code du travail pour deux raisons. De un parce qu'on n'a jamais été capable de la faire quand on était au pouvoir. Et de deux parce que c'était pratiquement ce qui était dans le programme de François Fillon.

Après, ce que je reproche à Emmanuel Macron, c'est que cela ne suffit pas. Il va y a voir un volet sur la réforme du chômage, il va y avoir un volet sur la formation, et nous les verrons le moment venu. Mais tout ce qui concerne la réduction de la dette est dans un grand flou, et il n'en a pas parlé pendant la campagne. Tout ce qui concerne le pouvoir d'achat des gens, la situation sociale du pays, la situation des collectivités territoriales qui sont des pourvoyeurs d'emploi notamment à travers l'investissement, ce sont des sujets auxquels il ne répond pas et pour lesquels j'ai des inquiétudes.

La droite a aujourd'hui plusieurs espaces pour s'exprimer. Primo le champ social qu'elle a abandonné depuis longtemps. D'ailleurs elle a abandonné depuis longtemps les classes populaires et notamment les questions de fractures sociales et territoriales que j'entends porter. Et la droite a un espace considérable avec les collectivités locales. Je vous rappelle que nous avons gagné des élections en 2014 puis départementales. Les régionales étaient plus en demi-teintes, mais dans tous les cas nous représentons les territoires et notre retour se fera à partir de ces territoires.

Le pari d'Emmanuel Macron de miser son quinquennat sur un échange avec l'Allemagne du type "réformes structurelles" contre "approfondissement de la zone euro" vous paraît-il être une une bonne stratégie pour la Allemagne, à la fois souhaitable sur le fond et réaliste sur la forme ? Pensez-vous que l'Allemagne soit prête à aller vers une Europe plus "française" quels que soient les réformes structurelles que nous réaliserions ?

Non, je pense que c'est assez prétentieux. Nous devons d'abord faire nos preuves et après peut-être les Allemands pourront nous considérer comme étant au même niveau qu'eux. Après, non seulement il faut qu'on ait le niveau pour pouvoir parler à nos partenaires allemands de cette manière-là, et cela concerne surtout la réduction de la dette, mais il n'y a pas que l'Allemagne. Il y a quelque chose à faire en Europe, en particulier en matière de gouvernance qui ne se satisfait point de slogans et de postures d'autosatisfaction.

Vous regrettez à la fois que nous ayons bradé notre souveraineté et que l'Europe telle que nous l'avons construite souffre d'un déficit de démocratie et d'écoute des peuples mais est-il possible d'y remédier sans aller vers plus de fédéralisme ? L'intergouvernemental qui régit toujours bien des aspects essentiels du fonctionnement de l'union n'est-il pas aussi responsable du fait que les citoyens français (ou des autres Etats membres) ne se sentent pas concernés ?

Il y a plusieurs choses. Il y a d'un côté la dérive technocratique de Bruxelles et le rôle prééminent de sa Commission. Mais il a aussi notre responsabilité. Notre atonie vient de notre manque de crédibilité auprès de nos partenaires. Le choix de nos candidats a aussi pu se faire au détriment de nos convictions les plus profondes. On a parfois eu de façons curieuses de procéder aux investitures – attention, je ne critique pas nos députés ! – qui étaient plus du fait du copinage que de la capacité réelle de représenter la France au Parlement européen. Il y a donc une responsabilité qui nous incombe de mieux représenter la France au Parlement européen.

Le départ de Florian Philippot du FN pourrait rebattre les cartes à droite et Laurent Wauquiez se félicite que l'affaiblissement du FN puisse permettre aux Républicains de rééditer la stratégie 2007 de Nicolas Sarkozy pour reconquérir les catégories populaires qui font cruellement défaut aux Républicains ? Bonne ou mauvaise stratégie selon vous ?

Je trouve que ce n'est pas une stratégie. Ce n'est pas cela une stratégie. C'est du gros affichage électoral, du gros chiffon rouge. Je ne vais pas commenter quelque chose d'aussi creux. Pour récupérer les classes populaires, il faut arrêter de dire ce genre de choses et parler aux vrais problèmes des gens. Il ne s'agit pas de faire des additions du côté de l'extrême-droite ou du côté du centre. Cela ne m'intéresse pas. On doit dire aux gens quelle est notre ligne. La droite a été incapable de résoudre pendant 20 ans la question de la fracture sociale, celle des fractures territoriales ou celle des fractures entre les générations, entre centre et périphérie, entre ville et campagne… nous devons donc nous demander comment répondre à ces problèmes-mlà. Ce combat va prendre du temps et ne se satisfait pas de saupoudrage électoral.

Vous faites du combat contre les fractures sociales et territoriales l'axe central de votre candidature à la tête des Républicains : à quoi sont-elles dues selon vous ? Est-il possible de les combattre efficacement sans en avoir analysé les causes ? Dysfonctionnements structurels de la zone euro, mondialisation et concurrence commerciale mal régulée avec les pays en voie de développement, financiarisation du capitalisme, les explications potentielles ne manquent pas pour expliquer le creusement des inégalités...

Je ne vous ai pas dit que nous trouverions des solutions du premier coup ! Ceux qui prétendent qu'avec des solutions artificielles nous résoudrons des problèmes sont des menteurs. Le problème de la droite c'est qu'elle trouve des solutions au gré des élections. On essaye d'être crédible. Le dernier programme était plutôt réussi parce que justement, François Fillon avait pris le temps du diagnostic. Désormais nous avons cinq ans, ce qui me semble largement suffisant pour répondre à ces questions. Les causes de la fracture sont extrêmement multiples. Il y a la mondialisation, le fait que l'on n'ait pas su répondre à la désindustrialisation du pays, la fracture culturelle, éducative… des sujets tous vastes, complexes et qu'on ne peut traiter en trois coups de cuillère à pot.