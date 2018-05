Flambée de violence entre Palestiniens et Israéliens : qui croit encore à la paix de part et d’autre ?

Atlantico : Face à la nouvelle flambée de violence à la frontière israélienne le jour même où les Etats-Unis inauguraient en grandes pompes leur ambassade à Jérusalem, faut-il s’inquiéter de la permanence de l’opposition de deux lignes dures, celle du Hamas et celle du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu ?

Hagay Sobol : Il faut bien comprendre que le Hamas n'est absolument pas un interlocuteur ni pour Israël ni pour l'Autorité Palestinienne. Ils sont même opposé à ces dernier et Mahmoud Abbas, leur ont pris Gaza par la force. Il y a même eu récemment un attentat contre un ministre palestinien organisé par Gaza. Le Hamas cherche juste à prendre le pouvoir quel que soit le moyen. Ensuite on ne peut pas parler du Hamas sans omettre qu'aujourd'hui, il n'est pas financé par l'Iran. En pensant déstabiliser la frontière sud, l'Iran pensait qu'elle pourrait faire ce qu'elle veut en Syrie.

La problématique est très générale.

Ensuite les Palestiniens, d'une manière très générale, que ce soit le Hamas ou Mahmoud Abbas ont bien compris que la cause palestinienne était au second plan des agendas. Après avoir été instrumentalisé pendant des années, ils se disent aujourd'hui que leur premier ennemi est l'Iran et qu’Israël apparaît sur ce point comme un bon allié dans cette lutte. On l'a vu très récemment : quand Trump est sorti de l'accord, il a été félicité par tous les voisins sunnites. Au passage, comment pouvait-on penser que cet accord pouvait perdurer alors qu'on l'a fait en petit comité en excluant les voisins directs de l'Iran ? Et en leur demandant de se taire après ? C'est tout bonnement impossible. Cet accord a été fait avec des visées commerciales et dans la grande tradition post-coloniale des puissances telles que la Grande-Bretagne ou la France qui ont découpé cette région. Il ne faut pas oublier qu’Israël est plus ancien que bien des Etats de la région qui ont été créé récemment. Aujourd’hui, ce qu’on observe, c’est que la marche du million est un échec pour le Hamas. Les territoires de l’Autorité palestinienne se sont relativement peu mobilisés, même si c’était un peu plus le cas aujourd’hui. Bien sûr qu’il y a eu des morts et qu’il faut le regretter, mais on n’est pas du tout face à la marche du million qui disait être ce qui doit être. Ils n’ont pas réussi technologiquement a attaquer Israël parce que leurs tunnels ne fonctionnent pas, que leurs missiles ne fonctionnent pas à cause des technologies israéliennes. Aujourd’hui il n’ont plus finalement que l’utilisation dérisoire de cerf-volants avec des cocktails molotovs. Ce qui montre bien qu’aujourd’hui, ils sont dans une situation complètement inexplicable. Pire que ça, le seul canal qui permettait à Israël d’acheminer quantité de vivres et de marchandises pour alimenter Gaza a été détruite il y a dix jours par des groupes armés palestiniens.