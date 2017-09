Fiscalité du capital: quand Bruno Le Maire favorise les rentiers et les spéculateurs

Le plan pour les indépendants en avait donné un premier aperçu: Bruno Le Maire comprend mal la problématique des entrepreneurs et se sent beaucoup plus à l'aise avec celle des rentiers et des spéculateurs. L'usine à gaz qu'il est en train de créer sur la TVA des auto-entrepreneurs (on retrouvera demain dans nos colonnes l'interview d'Hervé Novelli sur le sujet) le montre: pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué, et ainsi réduire l'impact des réformes visant à libérer l'activité indépendante en France.

Mine de rien, les annonces qu'il vient de faire sur la fiscalité du capital, et particulièrement sur le prélèvement forfaitaire unique, convergent en ce sens.

Le prélèvement forfaitaire unique à 30% et ses diables dans les détails

Donc, en matière de revenus du capital, le gouvernement entend mettre en place une flat tax de 30% supposée simplifier la vie des assujettis. Or, ceux-ci regroupent deux populations très distinctes: les rentiers qui ont peu ou prou hérité d'un capital, et les entrepreneurs qui ont besoin des revenus du capital qu'ils construisent jour après jour pour vivre et assurer le développement de leur activité. Parfois, les seconds ont besoin de l'argent des premiers pour y arriver, notamment au travers de ventes d'actions qui financent leur investissement.

Assez curieusement, le gouvernement a entrepris de favoriser les premiers au détriment des seconds. Dans la novlangue macronienne dont Bruno Le Maire s'est emparé, celle s'appelle "récompenser ceux qui prennent des risques". De fait, le langage de Bruno Le Maire fleure bon l'ancien temps: quand le bonhomme fait profession d'un bon sentiment, il faut y comprendre immédiatement le contraire.

Ainsi, la taxe de 30% est en apparence "juste" socialement puisqu'elle ne s'appliquera pas de façon frontale aux PEL, aux livrets A et autres produits d'épargne liquide, ni aux contrats d'assurance-vie inférieurs à 150.000€. Ceux-là garderont leurs avantages actuels. En revanche, elle s'appliquera au reste, avec une condition nouvelle: les exonérations fiscales pour les actions détenues pendant plus de deux ans (avec différents seuils) disparaîtront.

Autrement dit, le fils à papa qui s'amuse à spéculer à la bourse sera frappé de la même taxe que l'investisseur de long terme qui immobilise une part de son épargne pour financer le développement d'une entreprise.

Les justifications si peu crédibles de Bruno Le Maire

Pour justifier la suppression d'une mesure qui encourageait au financement durable de l'économie, Bruno Le Maire explique qu'il ne veut pas mettre en place une "usine à gaz". L'homme qui vient de doubler le plafond de revenus de l'auto-entrepreneurs sans toucher au plafond d'exonération de TVA (créant ainsi une superbe usine à gaz) et qui présente une réforme de la fiscalité du capital pour le moins complexe, vient nous donner une leçon de simplification.