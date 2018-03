Finis les mémos top secret pour Jared Kushner : la véritable histoire de la « dégradation » du gendre de Donald Trump

Atlantico : Le gendre et conseiller de Donald Trump, Jared Kushner, s'est vu retiré, par l’exécutif, son autorisation (temporaire) aux informations classifiées "top secret". En quoi les difficultés liées aux difficultés financières de Jared Kusnher et de son entreprise immobilière Kushner Cos ont-elles pu jouer un rôle dans cette décision ? Quels sont les risques que cherchent à éviter ici la Maison Blanche, notamment face à la vulnérabilité financière de Jared Kushner face aux puissances étrangères ?

Patrick Chamorel : En effet, vendredi dernier, le directeur de cabinet de la Maison-Blanche, le Général John Kelly, a informé Jared Kushner, le gendre et “principal conseiller” du Président Trump, qu’il n’aurait plus accès aux informations les plus sensibles, classées “Top Secret”, mais seulement à celles classées “Secret”. Cette mesure ne vise pas seulement Jared Kushner, mais l’ensemble des conseillers de la Maison-Blanche qui bénéficient d’un accès provisoire” aux informations “Top Secret”. Dans la plupart des cas, au terme des longues vérifications du FBI, ces conseillers n’ont pas été jugés suffisamment fiables pour mériter un accès “permanent”. La Maison-Blanche avait déjà été échaudée par le cas de Rob Porter, qui est resté conseiller de Trump pendant des mois avant que les enquêtes du FBI le jugent inapte à conserver son poste. Cependant, derrière cette mesure collective, c’est bien Jared Kushner qui est visé par le directeur de cabinet de la Maison-Blanche, le General John Kelly.

En conséquence, le principal conseiller du Président Trump, dont le portefeuille n’a cessé de s’étendre, de la relance du processus de paix entre Israéliens et Palestiniens aux autres dossiers chauds du Moyen-Orient, aux relations avec la Chine, le Mexique, l’Arabie Saoudite, puis à la réforme de l’administration publique fédérale toute entière, ne pourra plus participer au briefing matinal du Président Trump sur le renseignement, ou accéder aux informations les plus sensibles. Sans les informations-clé dont il a besoin sur les contacts et les positions de ses interlocuteurs étrangers, Kushner est voué a perdre toute crédibilité auprès de ceux-ci a quelques jours de la visite de Benjamin Netanyahu à Washington. Dans ces conditions, on peut se demander comment il va pouvoir continuer à remplir les missions que lui a confiées son beau- père! Kushner a jusqu’à présent sollicité un accès aux informations classées “Top Secret” plus souvent qu’aucun autre conseiller de la Maison-Blanche, a l’exception des membres du Conseil de la Sécurité Nationale. Comment pourrait-il d’ailleurs en être autrement puisque Kushner illustre le paradoxe d’avoir à traiter de sujets sensibles et complexes, souvent en dehors des circuits habituels, alors même qu’il est dénué d’expérience en matière diplomatique et de sécurité nationale! Le retrait de son accès aux informations “Top Secret” va encore accroitre sa vulnérabilité face à ses interlocuteurs étrangers et le risque d’être même manipulé par eux. Ce n’est pas seulement un problème pour Kushner, mais pour la conduite de la politique étrangère et la sécurité nationale des Etats-Unis…et pour Trump lui-même.