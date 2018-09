Fini la gauche et la droite ? Et si le nouveau clivage de nos vies politiques se faisait entre Grecs et Romains

Atlantico : Selon l'essayiste libano-américain Nassim Nicholas Taleb, la véritable opposition politique ne serait pas celle existant entre "droite et gauche" mais entre grecs et romains. Selon l'auteur, Athènes serait l'incarnation de la théorie au dessus de la pratique alors que Rome représente la supériorité de la pratique sur la théorie. En quoi cette opposition peut-elle s'exprimer dans le champ politique actuel, notamment avec l'émergence des populismes, notamment en Europe, mais également aux Etats-Unis ?

Philippe Fabry : Il est vrai que les Grecs et les Romains ont fait montre d’une différence patente au plan de la mentalité : les Romains n’ont pratiquement pas donné de philosophie, ou alors de la philosophie pratique, de l’éthique, tandis que les Grecs ont été épris de connaissance fondamentale ; les Grecs ont fait les premiers pas de la physique, tandis que les Romains se sont essentiellement souciés de technologie ; les Grecs se sont fortement interrogés sur la question morale de la justice, tandis que les Romains se sont efforcés de résoudre la question en pratique, par l’invention du droit.

On trouve un rapport similaire entre l’Europe et les Etats-Unis, historiquement : ce sont les Européens qui ont développé l’essentiel de la science fondamentale occidentale, tandis que l’Amérique en a livré les plus grandes exploitations pratiques ; c’est particulièrement visible en physique : toute la physique moderne, la relativité restreinte et générale, la théorie de l’atome, la physique quantique, sont apparus en Europe, tandis que c’est l’Amérique qui a mis au point les premières centrales nucléaires et envoyé un homme sur la Lune. Bien sûr, les choses sont plus nuancées en réalité, mais il demeure que d’un côté de l’Atlantique l’on est plus orienté vers la pensée et de l’autre vers l’action - ce qui a sans doute une origine démographique, puisque la population des Etats-Unis, pays d’immigration, descend principalement d’hommes d’action, de pionniers : les contemplatifs sont moins enclins à l’immigration lointaine.

En politique, cette distinction correspondrait plutôt à l’opposition entre l’idéalisme et le pragmatisme. Mais cette opposition se recoupe-t-elle avec le clivage entre populisme et ce que, par opposition, on devrait appeler l’élitisme ? Je ne pense pas : l’idéalisme et le pragmatisme ne sont pas le monopole de l’une ou l’autre tendance. Il est difficile, en matière d’immigration ou d’économie, de dire exactement qui est idéaliste et qui est pragmatique.

En revanche, il est certain que l’argument du populisme contre les élites est souvent celui de l’affirmation du « bon sens » contre une tendance des élites à compliquer les choses ou à nier le réel par idéologie ; inversement, on reproche usuellement au populisme d’être simpliste et, partant, d’être déconnecté du réel.