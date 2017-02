Fini le clivage gauche/droite ? Non. Mais voilà comment la mondialisation a révolutionné ce qui définit chaque camp

Dans ce sujet, la droite est définie comme un mouvement mettant l'individu au coeur de la réflexion économique, et la France au coeur de la réflexion sociétale ou historique. Quant à la gauche, elle est perçue comme un mouvement mettant la société et le collectif au coeur de la réflexion économique, et l'individu au coeur de la réflexion sociétale ou historique.

Atlantico : Comment expliquez-vous que la mondialisation, phénomène que l'on peut faire remonter au moins au XIXe siècle, suscite seulement maintenant autant de crispations de la part des sociétés modernes ?

Jean-Sébastien Ferjou : L'ère de la Révolution industrielle qui faisait qu'il suffisait de naître dans un pays occidental pour voir son niveau et sa qualité de vie augmenter au cours de sa propre vie, tout comme celui de ses enfants, est aujourd'hui révolue.

Désormais, et bien qu'il y ait une partie de la population de ces pays qui voit leur niveau et la qualité de leur vie - y compris en terme de santé - continuer d'augmenter, une autre partie voit ces indicateurs stagner tandis qu'ils baissent significativement pour une troisième partie de la population. La nouveauté est là : comment construire une offre politique qui s'adresse à des catégories de population dont les intérêts divergent autant ?

Les trente années de dérégulation et de financiarisation des économies des pays occidentaux que nous venons de vivre ont débouché sur le sentiment de la perte de maîtrise de nos propres destins. Le capitalisme à visage humain, pour le dire de manière positive, paternaliste pour le dire de manière un peu plus péjorative, paraît désormais une abstraction chassée par la réalité des excès des marchés financiers traitant les individus comme des pions, au gré de leurs intérêts de rendement immédiat. L'exigence commune de 15 % de rentabilité annuelle, qui est celle de beaucoup de fonds d'investissement, est tout simplement irréaliste par rapport à la réalité des économies mondiales. De ce point de vue, gauche sociale libérale et droite libérale sont prise au piège de la perception des populations.

Guillaume Bernard : La mondialisation d’aujourd’hui, ce n’est pas seulement l’intensification des relations internationales et interétatiques, la facilitation et l’accélération des échanges. Elle est, avant tout, une indifférenciation des espaces et des peuples et, en conséquence, leur uniformisation.

Avec la permission des États, les acteurs de l’actuelle mondialisation sont surtout les firmes "trans" ou même "a-nationales", ainsi que le "complexe" financier et bancaire globalisé. Toute une partie (non la totalité) du capitalisme a muté ; d’entrepreneurial, il est devenu financier et a changé d’objectif et de mode de fonctionnement comme l’a excellemment analysé Patrick Buisson dans La cause du peuple (Perrin, 2016). Il ne consiste plus en un effort tendu vers et pour l’avenir, mais a pour finalité une maximisation des rendements le plus rapidement possible.

Cette mondialisation-là est donc naturellement perçue comme portant atteinte à la capacité des peuples à rester eux-mêmes (enracinés, spécifiques, ce qui n’exclut nullement une tension vers l’universel) puisqu’elle favorise autant la standardisation des modes de vie que le multiculturalisme.

Dans quelle mesure la mondialisation a-t-elle précipité la crise de l'Etat-nation ?

Guillaume Bernard : La mondialisation est loin de n’être qu’un pur pragmatisme. Elle utilise un discours idéologique de type contractualiste. D’une part, les États sont présentés comme des entités dépassées (géographiquement trop petites) et même illégitimes (causes de conflits entre les hommes). D’autre part, le lien social est présenté comme devant exclusivement reposer sur l’appartenance à l’espèce humaine : c’est la disqualification des corps sociaux comme la nation et la préconisation du multiculturalisme.

La mondialisation justifie donc et favorise l’abaissement des frontières (pour les personnes et les biens) et l’uniformisation normative. Les États perdent le contrôle de toute une part de leurs fonctions souveraines et les nations deviennent moins capables de décider de leurs destins. La substitution du terme de "gouvernance" (symbolisant la prégnance de l’économique sur le politique) à celui de "gouvernement" en est une significative illustration.