Financement de la sécu : pourquoi le marché protège mieux que la solidarité

Chez les Républicains, la question de l'exclusion des "macronistes" gangrène toujours le parti. Et le ridicule est venu s'ajouter à la division...

Mardi 24 octobre, le PLF 2018 a été adopté dans sa première partie. Au programme, dégrèvement de la taxe d'habitation et contractualisation sur la baisse des dépenses des collectivités.

Une multitude de bons indicateurs le montre : on devrait assister à une baisse du chômage dans les mois à venir.

Plus de 150 jeunes libéraux, dont de nombreuses personnes issues des anciens rangs d’Alain Juppé ou de Bruno Le Maire, appellent à soutenir Laurent Wauquiez, convaincus de son souhait de rassembler comme a pu le montrer son alliance avec Virginie Calmels.

Le mois de l'économie sociale et solidaire est censé permettre de mettre l'accent sur les questions de réinsertion, d'effort social et de rôle social de l'entreprise.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

L'Ukraine et la Russie touchées par une nouvelle cyberattaque

UE: le vote sur le glyphosate renvoyé à plus tard

Lloyds prospère et se dit confiante dans l'économie britannique

Diplômé de l'Ena (promotion Copernic) et titulaire d'une maîtrise de philosophie et d'un Dea d'histoire à l'université Paris-I, il est né à Liège en 1968.

En 2013, lorsque la généralisation est promulguée, qui oblige toutes les branches à négocier des accords santé avant le 1er janvier 2016, on estime que 6 millions de salariés sont couverts par une mutuelle d'entreprise, alors que seulement 80 des 700 branches françaises ont négocié un accord. Les entreprises n'ont pas attendu d'être obligées par la loi de proposer une "mutuelle" à leurs salariés pour leur assurer cet avantage en nature (les versements pris en charge par l'employeur sont alors défiscalisés). Le marché a fait son oeuvre: les entreprises ont procédé à des arbitrages libres et favorables aux salariés.

Lorsque le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision, beaucoup avaient affirmé contre toutes les évidences que la concurrence allait augmenter les prix. L'examen des tarifs pratiqués dans les branches depuis 2013 montre que le contraire s'est produit: ceux-ci ont baissé de plus de 6%, alors même que l'objectif de dépense de l'assurance-maladie ne cessait d'augmenter dans la même période.

Cette décision percutait une pratique en pleine expansion à cette époque: le choix d'un assureur paritaire monopolistique par les partenaires sociaux des branches, dans des conditions de conflit d'intérêt extravagantes . Ces assureurs paritaires étaient le plus souvent administrés par les négociateurs de branche qui leur attribuaient ces marchés.

On se souvient que l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 sur la sécurisation du marché du travail avait créé une "protection" nouvelle: la généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés, transposée dans la loi du 14 juin 2013. Après de longues discussions, le Conseil Constitutionnel avait fini par trancher sur les conditions pratiques de cette généralisation en considérant que celle-ci devait procéder en respectant la liberté d'entreprendre. À ce titre, les Sages avaient prohibé la désignation d'un assureur unique pour une branche professionnelle, et avaient décrété que chaque entreprise devait avoir le droit de choisir librement l'assureur santé de ses salariés.

Mais en France même, l'exemple de la généralisation de la complémentaire santé pour les salariés depuis 2013 permet d'illustrer la plus grande efficience du marché dans la protection des salariés par rapport au monopole. C'est ce que montre le bilan dressé par la start-up Tripalio.

La "doxa" dominante en France impose d'affirmer qu'une assurance santé administrée protège plus efficacement les individus que la concurrence entre assureurs. Pour justifier cette idée, il est d'usage de comparer les 9% de PIB dévolus à la consommation de soins et de biens médicaux en France aux 15% ou 16% de la même dépense aux États-Unis. Ce mantra oublie de préciser que des pays où les assureurs santé sont en concurrence, comme en Allemagne, parviennent à de bien meilleurs chiffres que la France.

