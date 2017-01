La finance est-elle plus morale qu’en 2008 (et mérite-t-elle vraiment les projets de méga-taxation de la gauche) ?

Atlantico : Montebourg veut taxer les banques à hauteur de cinq milliards d'euros sur leurs profits. A-t-il raison de vouloir les taxer à ce point ? Quels dangers économiques cela pourrait-il soulever ?

Gaël Giraud : Il convient, je crois, de commencer par comprendre l'usage que le candidat de la primaire à gauche, Arnaud Montebourg, entend donner à l'argent qu'il compte prélever sur le secteur bancaire. Il s'agit, à ses yeux, de financer la transition écologique, en particulier son volet énergétique. Nul doute que ce soit là un enjeu déterminant, et l'on est frappé par l'absence de ce sujet dans ce qui tient lieu de débat dans cette campagne présidentielle. Pourtant, les comptes-rendus de la communauté scientifique sont on ne peut plus clair : le dérèglement écologique ---climatique notamment--- est à coup sûr la menace la plus importante qui pèse, dès aujourd'hui, sur la prospérité présente et future des Français. Un rapport du climatologue Hervé Le Treut le montre : dans moins d'une génération à présent, le climat de Bordeaux sera celui que connaît Séville aujourd'hui.

Cela veut dire qu'il n'y aura plus de vin de Bordeaux en Aquitaine, et que le maire de cette ville devra tôt ou tard construire des digues pour protéger les très belles façades du centre-ville de la montée du niveau de la Garonne (peut-être 2 mètres au cours de ce siècle)... Plus généralement, les agriculteurs français au sud de la Loire le constatent tous : nous allons inexorablement vers des climats plus secs, où l'approvisionnement en eau potable promet de devenir problématique et où les paysages de notre pays vont être radicalement bouleversés. Les chênes, qui sont en voie de disparition dans la plus grande partie de l'Espagne, commencent d'ores et déjà à se raréfier dans la Creuse. Et il faudrait mentionner l'érosion des sols qui prend des proportions alarmantes en Italie, et ne manquera pas de s'accélérer en France, ou encore l'érosion du littoral français qui est déjà un souci... Et je ne fais qu'évoquer les départements d'Outre-Mer pour qui la catastrophe environnementale est déjà une réalité présente.

Autrement dit : chaque candidat peut bâtir des plans grandioses pour prétendre assurer l'avenir de nos compatriotes, s'il n'adresse pas la question décisive de l'environnement, nous savons d'ores et déjà qu'il ne pourra pas tenir ses promesses, et qu'il prépare un avenir très problématique pour les décennies qui viennent. Qui plus est, l'Agence Internationale de l'Energie est également sans détour dans son dernier rapport : si le prix du baril ne remonte pas très vite, le sous-investissement de l'industrie pétrolière depuis 2014 promet d'accélérer le pic du pétrole mondial (techniques non-conventionnelles incluses) : celui-ci pourrait être atteint dans quelques années. L'impossibilité d'augmenter le pétrole à notre disposition et les dégâts environnementaux n'en rendent que plus urgente la nécessité de nous libérer de l'emprise du pétrole et d'adapter notre économie à cette nouvelle donne.

Arnaud Montebourg a le mérite de vouloir placer cette question au centre de son projet politique. Il est loin, me semble-t-il, le temps où il faisait la promotion des gaz de schiste dans le sous-sol français. Tout indique qu'il a compris que la transition écologique, loin d'être une contrainte de plus qui viendrait compliquer encore davantage une équation politique déjà passablement complexe, constitue au contraire une voie de sortie par le haut. Prenons l'exemple de la rénovation thermique des bâtiments que prône M. Montebourg : les plans de cet immense chantier existent --- j'y ai contribué, tout comme la Caisse des Dépôts et Consignation---, son financement a été calculé. Je les ai moi-même présentés à Emmanuel Macron alors qu'il était encore à l'Elysée, et qui n'en a rien fait. Rénover nos bâtiments, c'est libérer plusieurs millions de Français de la précarité énergétique (face à laquelle le "chèque énergie" reste insuffisant), c'est réduire nos importations de pétrole, améliorer notre balance des paiements (le déficit commercial français, environ 80 milliards d'euros, correspond à peu près à notre facture pétrolière annuelle), réhabiliter les centres-villes de province et la rue principale des villages du monde rural. C'est sortir de la métropolosation du territoire français que dénonce à juste titre le géographe Christophe Guilluy. Enfin, et surtout, c'est créer à nouveau des emplois. A tel point que, si l'Etat lançait demain matin un programme de rénovation thermique tous azimuts sur l'ensemble de l'hexagone, les entreprises du BTP seraient à cours d'ouvriers qualifiés pour mener à bien ce chantier, qui devrait d'ailleurs nous occuper pendant plusieurs décennies. Il faut donc le lancer tout d'abord sur un petit nombre de régions particulièrement sinistrées, démarrer dans le même temps les filières d'apprentissage dans le bâtiment, et créer la main d'oeuvre qualifiée dont nous avons besoin. Puis, d'ici 3 ans environ, généraliser l'expérience à l'ensemble de l'hexagone et des géographies ultra-marines.

Comment financer ? Les profits des banques françaises se sont élevés à 25 milliards d'euros l'an dernier. Le candidat à la primaire à gauche veut donc prélever un cinquième de cette manne pour financer la transition et notamment la rénovation thermique. La seule raison pour laquelle une telle proposition pourrait ne pas être légitime serait que l'usage habituel que font les banques de leur profit ait des retombées économiques et sociales plus intéressantes que la transition écologique. On est en droit d'en douter très fortement : l'essentiel de cette manne est distribué sous forme de dividendes et vous savez bien que la théorie du ruissellement (qui veut que les rentes des actionnaires favorisent l'intérêt général, comme le croyait Nicolas Sarkozy) est un mythe. Une telle ponction risque-t-elle de fragiliser le secteur bancaire français ? Oui, si elle est opérée sur les petites banques de réseau qui continuent de faire le travail de banquier, à savoir collecter l'épargne des Français, la sécuriser et accorder des crédits à l'économie réelle. Non, si elle est ponctionnée sur les grandes banques mixtes (ou "universelles") qui font l'orgueil de certains financiers parisiens. La France est le seul pays au monde à co-habiter avec quatre banques mixtes à risque systémique, dont la taille de bilan est bien trop énorme pour pouvoir être secourues par l'Etat en cas de problème. La récente faillite de Monte Dei Paschi di Sienna, en Italie, entre Noël et le Nouvel An, le montre : même les banques les plus anciennes (Monte Dei Paschi est la plus ancienne banque d'Europe) ne sont pas à l'abri. Et l'Union bancaire européenne est inefficace pour protéger le contribuable contre une faillite bancaire : c'est bel et bien l'Etat italien qui a dû nationaliser Monte Dei Paschi. La dette publique italienne va donc s'alourdir des dettes de cette banque. (Au passage, j'avais malheureusement anticipé l'inefficacité de l'Union bancaire européenne dans un rapport remis au Parlement européen en 2015, où je montrais qu'en cas de nouveau maelström financier de même amplitude qu'en 2008, la majorité des grands établissements bancaire européens sera en faillite, que l'Union ne protégera pas les contribuables, et que le PIB de la zone euro pourrait perdre un trillion d'euros en 2 ans, cf. http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2015)558771). Nous continuons donc cette logique morifère qui consiste à privatiser les gains et à socialiser les pertes. Or l'essentiel de la crise déflationniste que connaît la zone euro depuis plus de 6 ans maintenant est le résultat du krach financier de 2007-2009.

Là aussi, le candidat Montebourg est l'un des seuls à ma connaissance à continuer de dénoncer le jeu extrêmement malsain d'une partie du secteur bancaire français : en combinant opérations de marchés et activités de dépôt et de crédit au sein d'un même établissement, nos géants nationaux mettent en danger les comptes de dépôts des Français. Vous savez que la loi en Europe fait obligation à l'Etat de garantir chaque compte ouvert dans chaque établissement à hauteur de 100 000 euros. Vous ne savez peut-être pas, en revanche, qu'en cas de grave crise, l'Etat français est incapable d'assurer cette garantie. Elle lui coûterait beaucoup trop cher dans un contexte où nos finances publiques ne sont pas florissantes. Du coup, les banques mixtes, qui savent fort bien tout cela, exercent un chantage malsain sur le gouvernement (qu'il soit de droite ou de gauche) en expliquant à l'équipe qui occupe l'Elysée : "si vous ne faites pas très exactement ce que nous exigeons, vous risquez de nous mettre en difficulté et vous serez incapables d'assumer les conséquences d'un tel risque". Je rappelle que, lors de la crise chypriote (ridicule en comparaison de ce que serait la faillite de BNP-Paribas, par exemple), Bruxelles a envisagé pendant 24 heures de ne pas respecter la garantie des 100 000 euros par compte. Au bout d'une journée et d'une nuit, la Commission européenne s'est ravisée, ayant compris que, si l'Europe donnait le signal que les dépôts ne sont pas assurés, nous risquerions un bank run (une course au guichet) dans toute l'Europe, qui eût mis au tapis tous les établissements bancaires du continent. Pour mettre fin au chantage des banques, il faut séparer les banques de dépôt des banques de crédit (lesquelles n'ont fusionné que dans la seconde moitié des années 1990, c'est une invention récente, et qu'il convient de ranger au rayon des très mauvaises innovations financières des deux dernières décennies) ; réhabiliter le métier de banquier aux dépens de celui de trader de salles de marchés. De cette manière, on ôte l'épée de Damoclès qui flotte actuellement au-dessus des dépôts des Français : si une banque de marché vient à faire faillite (à cause par exemple de la bulle financière qui recommence à gonfler depuis plusieurs années à la faveur des politiques monétaires non-conventionnelles des Banques Centrales), elle ne mettra pas en danger l'épargne des Français. Et si elle fait faillite, ma foi, c'est la logique capitaliste que d'éliminer les perdants du jeu concurrentiel, non ? Il est amusant de voir comment certaines banques se font les chantres du capitalisme le plus sauvage pour autrui, mais refusent d'en respecter les règles elles-mêmes.

Or, séparer vraiment les banques (l'un des tous premiers actes posés par Roosevelt lorsqu'il a pris le pouvoir en 1933), c'est aussi ce que propose Montebourg. Sur ce point, les propositions du candidat sont très cohérentes. Sa proposition de taxer les banques doit donc se comprendre dans ce contexte, je crois : inverser la logique qui prévaut toujours en Europe consistant à privatiser les gains et à socialiser les pertes ; socialiser une (petite) partie des gains bancaires en vue des investissements absolument indispensables liés à la transition écologique. Pour ma part, j'ajouterais qu'il faut le faire en priorité sur les activités de marchés des banques une fois que celles-ci auront été véritablement scindées.