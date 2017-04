"Finalement, on ne fait que de la représentation..." : le désarroi d'une police française qui se sent de plus en plus inutile

Ludovic appartient aux brigades de nuit de la BAC de Lons, une ville où, comme partout, un sentiment diffus d’insécurité gagne. « Qu’est-ce que tu veux que nous, flics, on aille se faire chier avec des conneries de scooters, pour avoir ensuite la cité entière sur la gueule ? »

La police nationale aujourd’hui, c’est vraiment « de la poudre aux yeux, de l’esbroufe ! Finalement, on ne fait que de la représentation », s’exclame-t-il, attristé. Ludovic ne s’est pas engagé pour se sentir de plus en plus inutile.

En cette soirée printanière, il est 23 h 30 quand la BAC reçoit une dizaine d’appels de riverains se plaignant que des jeunes du quartier de la Marjorie font trop de bruit avec leurs scooters : tous exigent l’intervention des forces de l’ordre.

Au standard, excédé, Ludo finit par lancer au dernier qui l’appelle – estomaqué par son discours –, que non, la police ne viendra pas, car si elle vient, elle risque d’écraser accidentellement le jeune à scooter ou de provoquer un problème supplémentaire qui pourra se retourner contre elle, que, de toute façon, dans ce genre de nuisance, la police n’a aucune efficacité, qu’il faut se résigner à subir cette mauvaise soirée, comme lui-même se souvient, plus jeune, en avoir subi de nombreuses, qu’il faut prendre son mal en patience et, peut-être même rigoler de voir les jeunes s’amuser et tomber à scooter ! « Fais gaffe, t’es enregistré », le prévient son collègue inquiet de cette diatribe, mais Ludo n’en a cure car il sait qu’il ne dit « que » la vérité. « Si vous le souhaitez, mon bon monsieur, écrivez à qui vous voulez, à Beauvau, oui, je vous donne l’adresse tout de suite, d’ailleurs, ça nous arrange , plaignez-vous de ce que la police ne se déplace pas, oui, s’il vous plaît, plaignez-vous, ça les fera peut-être réfléchir là-haut, ceux qui réduisent nos effectifs et changent les lois ! »

Après le drame de Nice du 14 juillet 2016, c’est encore la police qui a trinqué : « On en a entendu de belles sur la police ce soir-là. Mais c’est pas qu’elle veut pas “faire”, la police, c’est qu’elle n’était pas là ! Et si elle “n’était pas là”, c’est qu’elle n’avait pas les effectifs ! » Ludo n’en démord pas. Il en a assez de se faire constamment vilipender pour rien. « On nous arme, d’accord, mais ces armes, on peut pas s’en servir ! » Ludovic ne supporte plus ces critiques, toujours les mêmes, accusant la police de ne pas aller ici ou là « parce qu’elle aurait peur » ! « On forme les flics à l’arme de guerre, mais seulement ceux qui travaillent de nuit, alors quoi, les djihadistes vont pas agir de jour ? On fait tout à moitié ! »