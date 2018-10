"Un fils obéissant" de Laurent Seksik : un roman rédempteur

Christophe Castaner a donc été nommé ministre de l'Intérieur à l'occasion du remaniement tant attendu. Il sera épaulé par Laurent Nuñez. Leur mission s'annonce déjà d'ores et déjà délicate. En partant, Gérard Collomb a brutalement posé le décor : la loi et l'ordre doivent être rétablis en France, ou on risque la guerre civile ("hier, côte à côte ; demain, face à face").

La société française connaît l'importance de la question du vieillissement et de la dépendance, ce sont les politiques qui semblent l'ignorer. Lors de son intervention au congrès annuel de l'UNCCAS, Edouard Philippe a déclaré, à propos de la dépendance et du vieillissement : "C'est probablement dans ce domaine que nous (notre société) sommes le moins bon et le plus en retard parce qu'elle n'a pas totalement pris (en compte) la nature des enjeux".