"LE FILM DE LA SEMAINE" - "Tout l'argent du monde" : talent, sang-froid, maîtrise

CINEMA

« TOUT L’ARGENT DU MONDE »

DE RIDLEY SCOTT

AVEC CHRISTOPHER PLUMMER, MICHELLE WILLIAMS, MARK WAHLBERG, ROMAIN DURIS, CHARLIE PLUMMER

RECOMMANDATION : EXCELLENT

THEME

C’est l’histoire vraie, d’un incroyable enlèvement…

En 1973, à Rome, la mafia calabraise kidnappe un jeune homme (Charlie Plummer).

Il n’est pas n’importe qui. C’est Paul Getty, le petit fils de Jean-Paul Getty, l’industriel le plus riche du monde. Pour sa libération, les ravisseurs demandent une rançon de 17 millions de dollars. Un problème va surgir : le grand-père (Christopher Plummer) est aussi vertigineusement radin et sec de cœur qu’il est multimilliardaire. Il refuse donc de céder.

Un bras de fer s’engage alors entre Gail, la mère, fauchée, du jeune homme (Michelle Williams) et le magnat du pétrole, qui campe sur ses positions. Les tractations s’éternisant malgré l’entrée en scène du chef de la sécurité du vieux Getty (Mark Wahlberg), les kidnappeurs, aussi déterminés que brutaux, entament un chantage. Pour le jeune Paul Getty, il se solde par l’ablation d’une oreille. Cette mutilation fait la Une des journaux. Face au tollé international que déclenche cet acte odieux, le grand-père va finir par céder…

POINTS FORTS

- Avant même sa sortie, Tout l’argent du monde avait fait couler, à lui seul, beaucoup plus d’encre que tous les blockbusters de l’année. Pour un événement encore inédit dans le cinéma et n’ayant rien à voir avec la qualité du film : la substitution d’un acteur. La version première avait été tournée avec Kevin Spacey dans le rôle de Jean-Paul Getty. Six semaines avant sa diffusion mondiale, Ridley Scott annonçait qu’il allait remplacer cet acteur visé par des accusations de harcèlement et d’agressions sexuelles, par Christopher Plummer… Cela semblait matériellement impossible… Dix jours de tournage et deux semaines de montage et d’effets spéciaux plus tard, moyennant 10 millions de dollars ajoutés aux quarante millions déjà dépensés, le nouveau film de Ridley Scott sortait, sans que quiconque puisse se douter de la substitution. L’exploit technique laisse pantois…

- Remplacer un comédien au pied levé est toujours un défi pour un interprète, surtout si ce comédien (en l’occurrence, donc, Kevin Spacey), est détenteur de deux Oscars et a été reconnu compter parmi les meilleurs du monde. A 88 ans, Christopher Plummer a relevé le gant. Incarnant avec une impassibilité de marbre ce monstre d’avarice, d’égoïsme, et de misanthropie qu’avait dû être J. Paul Getty, l’acteur canadien est tout simplement renversant. Pas un seul instant on se demande comment avait pu être celui qu’il remplace. Il marque le film. Il sera inoubliable.