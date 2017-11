Le film de la semaine : "Diane a les épaules"

CINEMA

«DIANE A LES EPAULES »

DE FABIEN GORGEART

AVEC CLOTILDE HESME, FABRIZIO RONGIONE, THOMAS SUIRE, GREGORY MONTEL

Bien sûr, cette grossesse ne se passera pas avec l’insouciance et le détachement qu’elle avait prévus. D’abord elle rencontrera un homme, Fabrizio (Fabrizio Rongione), dont elle tombera amoureuse, (et allez donc avouer à votre nouveau chéri que vous avez prêté votre utérus pour que vos deux meilleurs copains réalisent leur rêve de paternité !).

Diane (Clotilde Hesme) est une femme libre, impulsive, heureuse et généreuse. Par amitié pour Thomas (Thomas Suire) et Jacques (Gregory Montel), ses meilleurs amis, elle a accepté de porter leur enfant.

Ensuite, elle même, ne pourra rester insensible à ce ventre, qui s’arrondit et qui, un jour, se met à bouger…

Les mois de la grossesse de cette mère par intérim vont se dérouler entre interrogations, folle gaité et émotion à peine contenue…

POINTS FORTS

- D’abord, saluons le culot de Fabien Gorgeart qui a décidé de mettre au cœur de son premier film un sujet ultra-sensible, jamais encore abordé frontalement dans le cinéma français, celui des mères porteuses.

- Le traitement cinématographique d’un sujet fort « accouche » parfois d’ une œuvre caricaturale. Il a donné naissance ici à un petit bijou de subtilité.

Dans Diane a les épaules, tout est traité avec autant de légèreté (dans le ton) que de profondeur (dans les sentiments et les questionnements). Une femme est là, qui s’interroge sur les traces émotionnelles que laissera en elle l’arrachement de l’enfant qu’elle aura porté, en essayant de nier, jusqu’au bout, ce sentiment qui s’appelle l’instinct maternel… Un homme est là, qui assume d’accompagner une femme jusqu’à son accouchement, comme s’il allait être père, alors qu’il n’est pas concerné… Deux hommes sont là, aussi, qui vont essayer d’apprendre à se glisser dans la peau des parents d’un bébé qu’ils n’auront pas pu faire… Il y a donc ces quatre là, qui vont se croiser, se heurter, rire, s’embrasser, pleurer et se parler, en explorant, sur le fil de leurs vies, des problèmes aussi délicats que la parentalité, la maternité, la paternité, l’amitié etc..

- Le film s’intitule Diane a les épaules; on aurait difficilement trouvé plus judicieux tant, il repose sur le personnage de son titre. Diane, une femme solaire, rigolote, fine mouche, sensuelle, un peu garçonne aussi (parce qu’il faut bien se défendre !), et aussi follement compassionnelle. Cette Diane là, pour peu qu’on aime les beaux portraits de femme vaudrait à elle seule le déplacement! D’autant qu’elle est ici magnifiquement interprétée par une Clotilde Hesme à mille lieues de ses personnages habituels.