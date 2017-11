Le film de la semaine : "Carbone"

VU PAR DOMINIQUE PONCET

CINEMA

« CARBONE »

D’OLIVIER MARCHAL

AVEC BENOIT MAGIMEL, LAURA SMET, GRINGE, DANI, GÉRARD DEPARDIEU….

RECOMMANDATION : EXCELLENT

THEME

Inspiré par une affaire réelle, le film met en scène Antoine Roca ( Benoît Magimel), un patron de PME pour qui rien ne va plus. Méprisé depuis toujours par son écrasant beau-père (Gérard Depardieu), il est quitté par sa femme, et, malgré ses efforts, son entreprise sombre inexorablement dans la faillite. Au bout du rouleau, Antoine Roca décide de remiser dans sa poche son honnêteté et sa sincérité. Pour tenter de sauver sa boîte, il va s’acoquiner avec les frères Wizman, deux ingérables petits malfrats avec lesquels il joue au poker (Gringe et Idir Chender) pour monter avec eux une arnaque dont il pense qu’elle va être indécelable. Evidemment, les choses vont mal tourner…

POINTS FORTS

- C’est une belle idée que d’avoir appuyé ce scénario sur une fraude aujourd’hui oubliée, celle d’une gigantesque arnaque à la taxe carbone qui se solda pour la France par un détournements de fonds de plus de 1,8 milliards d’euros et de presque huit milliards pour l’Europe.

Sauf exception, à part d’en avoir subi financièrement les conséquences, le contribuable français n’en avait, en général, ni compris, ni retenu grand chose. A l’aide d’Emmanuel Nakache, Olivier Marchal nous remémore cette escroquerie et nous l’explique.

Et non seulement le cinéaste va démêler l’écheveau de cette nébuleuse mais passionnante affaire, mais il va s’en servir comme d’un tremplin pour son nouveau film. Un polar comme il sait les faire, noir évidemment, tendu, violent et implacable.

- Pour ce film, la caméra d'Olivier Marchal s’est faite légère. Résultat : une mise en scène fluide, qui passe avec une belle virtuosité d’une scène à l‘autre et qui, même, s’accélère au fur et à mesure du déroulement de l’histoire. Le spectateur ne pourra plus quitter l’écran des yeux.

- Une autre grande réussite du film est sa distribution.

Et d’abord, Benoît Magimel. Dans le rôle d’un chef d’entreprise pris dans les rets d’une histoire qui va l’engloutir, le comédien est meilleur que jamais, à la fois d’une fragilité de cristal et d’une détermination d’airain. Il a la densité d’un Ventura, la sensibilité d’un Dewaere et l’intelligence fiévreuse d’un Léotard. Autant dire qu’il est parfait et contribue pour beaucoup dans la réussite du film. Comme toujours, Gérard Depardieu, est, lui aussi, formidable, qui donne à son rôle épaisseur et noirceur dans une sobriété de jeu impressionnante.

Aux côtés de ce duo d’acteurs phares: la chanteuse Dani, incroyable d’ambiguïté dans son rôle de mère mouillée avec la pègre; Catherine Arditi, bouleversante en « mama » juive dépassée par les évènements; Michaël Youn, qui sort avec brio de son registre d’amuseur habituel pour composer un avocat d’une bienveillance inattendue; et Idir Chender qui a trouvé avec son personnage de malfrat écervelé et drogué, le meilleur emploi de sa carrière.