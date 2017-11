Le film de la semaine : Borg / McEnroe

CINEMA

« BORG/ McENROE »

de JANUS METZ PEDERSEN

avec SHIA LaBEOUF, SVERRIR GUDNASON, STELLAN SKARSGÅRD, etc…

RECOMMANDATION

EN PRIORITÉ

THEME

5 juillet 1980. Sur la pelouse de Wimbledon, les deux meilleurs joueurs de tennis du monde, le suédois Björn Borg ( Sverrir Gudnason) et l’américain John McEnroe ( Shia LeBeouf) s’apprêtent à s’affronter en finale. Les aficionados retiennent leur souffle. Qui, de ces deux là, va l’emporter ? Le champion du monde de 24 ans, tenant du titre, connu pour son jeu métronomique et son sang-froid à toute épreuve ? Ou son challenger de trois ans son cadet, réputé pour son aplomb, ses colères homériques et ses reprises à la volée? Retransmis par les télévisions du monde entier, le face à face entre les deux joueurs va durer quatre heures et cinq sets époustouflants, à couper la respiration et à user les nerfs, ceux des protagonistes et aussi ceux des spectateurs…

Spectaculaire, inoubliable, sans aucun équivalent dans le suspense qu’il provoqua, ce match là, près de quarante ans après son avènement, aurait suffi à justifier un film.

Mais Janus Metz Pedersen le reconstitue pour aller plus loin : dévoiler le portrait psychologique de ses deux protagonistes,

POINTS FORTS

- Sur un événement dont on connaît pourtant l’issue, Janus Metz Pedersen parvient à faire un film haletant de bout en bout. Il faut dire que questions scénario, filmage et montage, ce jeune réalisateur venu du documentaire, n’a visiblement déjà plus de compte à rendre à personne. Son film dure à peine une heure cinquante, mais il donne au spectateur l’impression de ne pas perdre une miette des 240 minutes que dura ce match d’anthologie. Rien ne manque de ses grands moments. En plus, malgré la vitesse et l’intensité de leurs échanges, on parvient à voir ce qui différencie les deux joueurs (leur style de jeu et leurs réactions face aux points perdus ou gagnés) et ce qui les lie (leur détermination et leur souffrance intérieure).

- Le scénario est hors pair, qui par moments quitte la pelouse du court, pour aller plonger, entre deux coups de raquettes, dans le passé des joueurs. Grâce à ces flash-backs, on découvre, par exemple, comment l’un, petit garçon super émotif, apprit à rester de marbre, même sous les mauvais coups du sort; et on comprend pourquoi l’autre, avec son tempérament de feu et son besoin viscéral de gagner, n’eut jamais besoin d’un entraineur. Ces retours sur des épisodes (vrais) de leur enfance et de leur adolescence permettent petit à petit de lever le mystère sur la personnalité des deux champions. Et ne serait-ce qu’à ce titre, ils sont passionnants.

- Evidemment ce Bjorg/McEnroe n’aurait jamais pu se monter sans des acteurs capables d’entrer dans la peau de ses deux protagonistes.