Le film de la semaine: "Au revoir là-haut"

CINEMA

« AU REVOIR LÀ-HAUT »

D'ALBERT DUPONTEL

D’APRÈS LE ROMAN DE PIERRE LEMAITRE

AVEC NAHUEL PEREZ BISCAYART, ALBERT DUPONTEL, NIELS ARESTRUP, LAURENT LAFITTE …

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Novembre 1919. Au lendemain du premier grand carnage du XXème siècle, ses « poilus » tentent de survivre. Aux souvenirs des atrocités des tranchées. A leurs blessures physiques et morale.

Au sadisme, aussi de certains qui, dans l’armée, furent leurs supérieurs, dont, entre autres ici, l’ignoble lieutenant Pradelle (Laurent Laffite).

Parmi ces hommes brisés, désocialisés, Albert Maillard, un modeste comptable à la compassion infinie ( Albert Dupontel) et Edouard Péricourt, un jeune dessinateur, bohême, ultra doué, mais rejeté par son grand bourgeois de père (Niels Arestrup) en raison de son homosexualité (Nahuel Perez Biscayart).

Malgré leur différences, ces deux-là, le prolo au grand cœur et l’artiste rebelle que la guerre a réduit à l’état de gueule cassée, vont faire la paire. Ils s’étaient mutuellement sauvés la vie pendant les combats, dans le Paris interlope de l’après guerre, ils vont s’associer pour monter une arnaque en vendant de faux monuments aux morts...

POINTS FORTS

C’était un pari un peu insensé que de vouloir adapter pour le cinéma une odyssée picaresque de 600 pages qui avait raflé le Prix Goncourt en 2013 et tenu en haleine plus de 600 OOO lecteurs…Mais, on le sait depuis son corrosif Bernie ( 1996), Albert Dupontel, amour fou pour le cinéma, humour trash et imaginaire hors norme, est un intrépide qui, pour défendre des causes qui lui tiennent à cœur, n’hésite jamais à aller s’aventurer sur des terrains casse-gueule. Un jour, par hasard cet incorrigible trublion lit Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. En deux nuits de lecture, il décide qu’il va porter ce livre à l’écran. Non seulement le ton de cet ouvrage, entre tragique et comique, burlesque et pathétique, ironie ( à l’égard des salauds) et compassion ( à l’égard des laissés pour compte) lui convient parfaitement (c’est pile le sien !), mais il trouve ses personnages d’une modernité confondante, avec d’un côté, ceux qui souffrent en essayant de survivre et de l’autre, ceux qui les écrase par leur cupidité et leur avidité. L’époque, aussi, lui convient, qui lui inspire aussitôt un univers visuel très fort.

Deux ans, treize moutures de scénario, trois mois de tournage et quelques semaines de montage plus tard, voici sur grand écran cette histoire grandiose. La quadrature du cercle semble résolue. Le film est le miroir du livre. On y retrouve bien sûr ses personnages principaux, ses problématiques, ses rebondissements, mais on y retrouve aussi ce souffle qui avait soulevé les lecteurs du roman jusqu’à sa dernière page. C‘est pareil, ça procure les mêmes émotions, mais c’est, en plus, visuellement époustouflant. Par le biais de plans d’une beauté fracassante, le cinéaste a réussi à traduire le lyrisme de l’auteur.