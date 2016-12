Un film catastrophe, suisse (c'est rare), très intelligent et très bien fait

En 2004, il entame des études de réalisation documentaire à la HFF de Munich. Chrigu, son premier long métrage, raconte comment Christian Ziörien, étudiant de 20 ans, aimé des siens et plein de projets, se retrouve à devoir affronter un cancer incurable. Présenté à la 57ème Berlinale, ce documentaire reçoit les Prix du Cinéma de Berne et de Zurich 2008 et le Prix Walo 2009 (les Oscars suisses).

Jan Gassmann enchaîne avec Off beat, un drame autour de l’homosexualité et du hip-hop, puisKarma Shadub, lauréat du Prix du Jury International au Festival de Nyon, portrait du réalisateur Ramon Giger en conflit avec son père violoniste, Paul.

- Né en 1985 à Schwyz (un des trois cantons fondateurs du pays), Michael Krummenacher participe en 2005 au Filmmaking Workshop de la Columbia University à New York. L’année suivante, il débute des études de réalisateur à la HFF de Munich.

En 2009, il signe son premier long métrage de fiction, Hinter diesen Bergen, l’histoire dramatique de deux amies œuvrant à leur émancipation, le temps d’un été dans les montagnes. En 2012, son court métrage Wenn alle da sind, récit d’amours adolescentes lors d’un voyage scolaire, est nommé au Deutscher Kurzfilmpreis.

En 2015 sort son premier long, Sibylle, drame sur la métamorphose d’une architecte (Sybille), épouse rangée et mère de deux enfants, après une escapade dans les montagnes.

Preuve de l’humour ou/et de la capacité de distanciation des Suisses, Wonderland a reçu en 2015, le prix du meilleur film au Festival de Bâle puis celui de l’Espoir à Zurich et enfin du Jeune Public au festival de Locarno. En 2016 il s’est vu gratifié des prix du meilleur film et du meilleur montage au Swiss Film Awards et du prix Max Ophüls de Saarbrucken.

THEME

L’arrivée inattendue et inexpliquée d’un énorme nuage au-dessus de la Suisse, et d’elle seule, puis les mesures interdisant d’entrer et de sortir du territoire, suscitent déni, panique, violence ou “prise de conscience” de quelques habitants emblématiques du pays, sous les auspices de prédicateurs apocalyptiques : étrangers en situation précaire, homme d’affaires bloqué sur place, courtiers en assurances affolés par les coûts prévisibles de la catastrophe, jeunes néo-nazis avides d’auto-défense et de bouc émissaire, ados livrées à elles-mêmes, personne âgée résignée à vivre ses derniers instants, policière confrontée à sa conscience après une bavure, couple en tension dont la femme est sur le point d’accoucher…