"Fille de l'air" : une évocation haletante de la Garbo des airs

LIVRE FILLE DE L'AIR DE FIONA KIDMAN ED. SABINE WESPIESER 25 EUROS



RECOMMANDATION

Excellent

THÈME

Qui se souvient de Jean Batten, adulée des foules dans les années 30? Ni vous, ni moi alors que son nom devrait figurer au Panthéon des débuts chaotiques de l’aviation. Justice lui est rendue par Fiona Kidman, sa compatriote, dans son « Fille de l’air ».

La belle Jean Batten a tous les talents, excellente danseuse, brillante concertiste et surtout douée d' une détermination à toutes épreuves.

Née en 1909, à Rotoroa, une petite ville de l’ile nord de la Nouvelle-Zélande, dans une famille disloquée par les infidélités du père et le caractère ombrageux de ses frères, elle ne veut pas de l’avenir très féminin que son père lui réserve. Fascinée par les pionniers de l’aviation, elle décide que son avenir est là et uniquement là.

Forte de la relation fusionnelle et de la complicité qu'elle entretient avec sa fantasque mère, elles décident de mettre le cap sur la Grande-Bretagne sous prétexte de parfaire son éducation musicale à l’insu de l’autorité paternelle.

Mais Jean n’a qu’un but: voler. Du courage, de l’abnégation, de la volonté, il en faudra à Jean Batten pour s’imposer dans un milieu masculin et fortuné, ce qu’elle n’est pas. Elle veut aller toujours plus haut, toujours plus loin dans son petit Gipsy Moth. Le regard condescendant et sarcastique porté sur elle à ses débuts se transforme vite en une admiration réelle tandis qu’elle bat les records les uns après les autres. Entre la Grande-Bretagne et l’Australie , la Nouvelle-Zélande et l’ Amérique du Sud, Jean Batten trace sa route dans les airs, non sans quelques crashes dont elle sort toujours plus volontaire et déterminée.

Pour atteindre ses buts, Jean Batten ne s’embarrasse pas de sentiments. Souvent glaciale, elle sait pourtant trouver des arguments, très féminins, pour convaincre ses « amis » de lui fournir les moyens nécessaires à ses vols. Elle ne veut ni ne cherche de maris, elle veut des « sponsors » fortunés de préférence.

Fiona Kidman nous décrit une Jean Batten résolue mais aussi en proie aux doutes, parfois au découragement, humaine bien qu’absolue dans ses desseins.

Quatre ans, quatre années de records, quand son avion est réquisitionné en 1939, et c’est le glas de l’aventure de cette pionnière des airs. Elle ne volera plus jamais. Elle que les foules attendaient comme une rock star d’un bout à l’autre de la terre va se perdre dans la mélancolie, sur l’ile de Majorque. Elle y sera enterrée dans une fosse commune en 1982 et gagnera le nom de Garbo des airs.

La destinée de cette femme hors du commun c’est :aviatrice ou rien, aviatrice et rien.

POINTS FORTS

L’ouvrage de Fiona Kidman est haletant. Même si vous n’avez pas de goût particulier pour l’aviation, dans ce roman/biographie il y a une souffle épique qui le rend passionnant.