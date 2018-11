Le fiasco du 11 novembre parisien

Londres,

Le 11 novembre 2018

Mon cher ami,

Pourquoi Theresa May n’était pas à Paris

Je suis heureux d’avoir pu vous obtenir une place à la cérémonie de Londres. Et merci encore pour les échanges d’idées longs et nourris que nous avons eus depuis votre arrivée vendredi soir. Mes amis du Parti Conservateur et du monde industriel ont apprécié votre regard extérieur sur la négociation du Brexit. J’ai admiré aussi, votre savoir-faire: il est plus que bienvenu que, dans les 35 secondes que vous avez eues avec Theresa, vous ayez pu lui faire passer votre point de vue. J’ai apprécié la concision de votre message: “Madame le Premier ministre, ne surestimez pas Bruxelles.

Tenez bon. Une main de fer dans un gant de velours. L’avenir appartient aux nations libérées des contraintes bureaucratiques”. Et j’ai bien aimé votre fausse hésitation pour traduire: “An iron fist, forgive me, an iron hand in a velvet glove”. Theresa sourit rarement.

Je suis content, aussi, que mon ami français ait traité avec le ton direct qu’il mérite, ce vieux fripon de Jeremy Corbyn: “Il était temps, Monsieur, mais votre interview au Spiegel dit exactement ce que votre pays attend de vous sur le Brexit”. Croyez-moi, je n’ai jamais vu Corbyn sans répartie comme aujourd’hui. Bien joué. En plus, vous avez raison, il était temps qu’il rejette, comme il le fait à l’adresse d’un public allemand, l’hypothèse d’un second référendum et qu’il se projette dans le monde d’après. Je trouve même qu’il dresse grâce à cet entretien une vision convaincante du renouveau de la social-démocratie européenne, si elle retrouve un discours d’intérêt national dans chacun des pays où elle se redéploie.

Ne sous-estimez pas le signal qu’a envoyé votre présence. Votre humble serviteur porte un nom prestigieux, qui lui ouvre beaucoup plus de portes que si l’on reconnaissait simplement son talent; et s’il présente un ami français au Premier ministre, c’est pour faire passer un message. Je peux déjà vous dire ce qui va se passer demain vers 7h30. Un proche collaborateur de Theresa va m’appeler pour comprendre si vous étiez mandaté, d’une manière ou d’une autre. Si c’est Oliver Robbins, son conseiller, l’homme qui est tout puissant sur le dossier du Brexit, je saurai que Theresa a vraiment besoin de soutien au moment de conclure l’accord. Si c’est Dominic Raab, le ministre des Affaires Européennes, je comprendrai qu’elle a le gouvernail bien en main. Dans les deux cas, je vous en préviens, je vous présenterai, sans avoir à bluffer, comme pouvant établir un circuit de négociation parallèle soit avec Paris soit avec Bruxelles. Je peux d’ores et déjà vous assurer qu’il s’est dit des choses importantes entre Theresa et le président fédéral allemand.

Mon cher ami, permettez-moi d’ajouter que je suis assez sidéré que votre très officiel quotidien du soir ne comprenne pas ou fasse semblant de ne pas comprendre pourquoi Theresa May ni aucun représentant de la Maison de Windsor ne se sont rendus à Paris. Au mois d’août, votre président n’avait pas daigné se déplacer en Amiens, sa ville natale, pour accueillir le Premier ministre britannique et le Prince William, héritier du trône, qui venaient se recueillir sur les champs de bataille de la très sanglante bataille de la Somme. Comme Theresa est un peu trop bonne fille, elle a tout de même répondu à une invitation de votre président il y a deux jours. Mais elle avait envoyé un simple membre du cabinet à Paris, cette fin de semaine. Le message est décryptable. Surtout lorsqu’à Paris Emmanuel Macron met en valeur une chancelière allemande qui n’a presque plus d’influence tandis qu’à Londres se déplace le président de la République Fédérale, Franz-Walter Steinmeier, ami de Gerhard Schröder, et dont l’influence politique reste grande, au-delà de la réserve que lui imposent les prérogatives limitées de sa fonction.