Fête des mères : la rude tâche des mamans d'aujourd'hui

Atlantico : Au cours de ces dernières décennies, comment rôle de la mère a changé en matière de discours politique en France ?

Catherine Monnot : La place de la femme adulte et de la mère se confondent encore bien souvent dans l''imaginaire collectif, et l'on peut dire que toutes deux n'ont réellement été reconnues d'un point de vue politique, comme des citoyennes à part entière qu'à partir de 1945. Et il faudra attendre encore une vingtaine d'années pour que différentes lois leur accorde le même droit à l’indépendance économique que leurs mari (droit à un compte bancaire ou à un emploi sans l'accord du conjoint). Jusqu'aux années 1970, la mère n'étais donc qu'une mineure au sein de son foyer, sous la tutelle de son mari après avoir été sous celle de son père.

Aujourd'hui la sphère politique reconnait aux mères leur capacité à supporter à la fois un rôle familial et sociétal, et un rôle économique, et cherche à mettre en place des mesures protégeant la place des mère dans le monde du travail. Mais les dynamiques fines sont souvent ignorées alors qu'elles nécessiteraient une prise en compte par le politique, comme les stéréotypes sexués à l'origine de l'orientation scolaire et professionnelle des filles vers des métiers à faibles débouchés et faibles rémunérations, comme aussi le plafond de verre qui montre un arrêt de l'ascension professionnel des femmes à un certain niveau de responsabilité et à un certain âge (celui de l'entrée dans l'âge maternel), ou bien encore le problème chronique de la répartition des taches domestiques qui rattache les femmes à la sphère domestique au détriment de la sphère professionnelle en les conduisant insidieusement vers le travail à temps partiel, ou simplement le refus des heures supplémentaires ou des promotions chronophages qu'elles ne peuvent concilier avec leur travail "obligatoire": celui de mère

De la même façon, quelle a été l'évolution de l'image de la mère promue par le marketing, la publicité et la culture média en général ?

Le monde de la consommation en général utilise la fonction maternelle des femmes à des fins économiques: la mère est celle qui consomme le plus parce qu'elle consomme pour l'ensemble du foyer. Elle est donc principalement visée par les publicitaires, et mise en situation dans son rôle mère. Bien plus que dans son rôle de professionnelle, d'artiste, de sportive ou bien de membre d'association ou de parti politique... toute chose que la mère d'aujourd'hui est pourtant aussi. L'image de la femme proposée par le monde du marketing est donc extrêmement stéréotypée, en ce que dans 80% des cas elle ne propose pas d'alternative et occulte les femmes qui ne sont pas mères. Et cet endoctrinement identitaire commence très tôt avec les publicités pour les jeux et les jouets de filles qui plongent immédiatement les petites dans un univers maternel et leur enseigne ce qu'elles devront forcément être à l'âge adulte: des mères avant tout, dévouées et aimantes.