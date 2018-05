Fête à Macron et risques de dérapages : la charge du ministère de l'Intérieur est-elle devenue trop lourde pour Gérard Collomb ?

Atlantico : Comment expliquer l'émeute du 1e mai, quand les individus des "Black Blocks" sont identifiés par les polices de France et d'Europe ? Quelle(s) faille(s) y a-t-il eu ?Quelles conclusions en tirer ?

Xavier Raufer : "Black Blocks" et anarchistes adjacents sont des gosses de riches en révolte pubertaire. Gauchistes à 17 ans, ils "combattent" futilement la police - et à 40 ans, dirigent les agences de com' ou médias du système. Ni M. Hollande, ni M. Macron n'ont à craindre de ces révoltés fictifs - et le savent. Mais un cran en dessous, la police travaille ; d'abord à Paris et alentours (92, 93, 94) la Direction du renseignement de la préfecture de police (DRPP, ex-renseignements généraux de la PP), l'entité de renseignement civile la plus ancienne de France - et sur son territoire, la plus affutée.

L'auteur est formel : la DRPP connaît un par un, depuis belle lurette les deux ou trois cents anars et "black blocks" les plus agités et peut aisément, sur instruction, en cueillir la plupart chez eux avant émeute (dans les beaux quartiers ou divers squats...) et les isoler quelques heures. Les codes en vigueur le permettent, sans atteinte à l'état de droit. En prime, ces milieux anarchistes grouillent séculairement d'indicateurs. Songez aux toxicomanes et délinquants parmi eux, "tenus en laisse" pour une sale affaire et balançant leurs camarades... En Ile-de-France, la PP connaît ainsi en détails les préparatifs d'une émeute.

De plus, l'Europe du renseignement existe. L'auteur affirme que, quand trente émeutiers allemands (les plus aguerris), belges ou italiens, partent pour Paris se joindre à la "fête", un signalement souvent nominal arrive à Paris. Ces notes d'alerte donnent aussi l'immatriculation des véhicules, des itinéraire, etc. (les "indics", toujours...). Pour les Allemands, un barrage filtrant règle le problème.

Ainsi, tout gouvernement français récent peut à volonté neutraliser une émeute - du moins, en limiter les dégâts à 90%. Exemple: le 17 avril 2017, avant l'élection présidentielle, les Black blocks voulaient ravager le secteur du Zénith, lors d'une réunion du Front national. Prévenue (comme d'usage), la police, a agi et l'affaire s'est bornée à de "brefs heurts". Or cela, elle le peut toujours - 1e mai inclus.

Pour une manifestation type Premier mai, comment le maintien de l'ordre est-il prévu en termes techniques ? Qui fait quoi, qui est responsable de quoi ?

L'auteur a déjà écrit ici que l'Elysée s'inquiétait de ce que l'Intérieur "patine" sous l'ère Collomb. Machine lourde et complexe, tout dans ce ministère procède du sommet - l'image du chef d'orchestre est ici valide. Main ferme, santé de fer - ce poste ministériel est éreintant - sont cruciaux pour animer l'Intérieur en souplesse.

Là, l'émeute du 1e mai interroge. Des mois auparavant, un délicat ballet débute entre l'Elysée (qui demande ce qui est prévu), les services du Premier ministre, l'Intérieur et la (fort autonome) Préfecture de police de Paris. Première police du monde moderne, la PP descend directement de la "Lieutenance de Police" fondée sous Louis XIV (1667) par Gabriel de la Reynie - bien antérieure au ministère de l'Intérieur lui même ("Ministère de la maison du roi" devenu "de l'Intérieur" en 1789).