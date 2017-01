Fermeture de Fessenheim : une décision politicienne à 446 millions d'euros

Xavier Pinon

Xavier Pinon est cofondateur et gérant de Selectra, leader de la comparaison des fournisseurs d'énergie. Diplômé de Sciences-Po Paris et de Columbia University, Xavier a créé Selectra pendant ses études avec son associé Aurian de Maupeou à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, Selectra emploie 220 collaborateurs en Europe, propose ses solutions de réduction de la facture d'électricité et de gaz aux consommateurs dans sept pays et informe 10 millions de visiteurs uniques par an en France via ses portails www.selectra.info, www.fournisseurs-electricite.com et www.kelwatt.fr.

