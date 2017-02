"Fences" : trop long, un peu bavard, mais quelle force, quelle profondeur !

CINEMA

« FENCES »

de DENZEL WASHINGTON

avec VIOLA DAVIS ET DENZEL WASHINGTON

LE REALISATEUR

Né le 28 décembre 1954 à Mount Vernon (Etat de New York), Denzel Washington est l’un des comédiens afro-américains les plus vénérés, les plus prolifiques, les plus éclectiques, le plus engagés et les plus récompensés de sa génération. Et cela, sans exagération superlative !

Acteur fétiche de Tony Scott (cinq longs métrages dont « Man on Fire) et de Spike Lee (dont l’inoubliable « Malcolm X,), il a été notamment deux fois oscarisé.

En 1989, il a reçu l’Oscar du meilleur second rôle masculin pour « Glory » d’Edward Zwick et, en 2002, il a remporté celui du meilleur acteur pour sa prestation de policier ripoux dans « Training Day » d’Antoine Fuqua.

Parmi ses films marquants, « A l’Epreuve du feu », d’Edward Zwick, en 1996 ; « John Q », de Nick Cassavetes en2002; «American gangster », de Ridley Scott en 2007; et « Equalizer » d’Antoine Fuqua, en 2014.

C‘est sur les planches (avec Shakespeare) que ce comédien de confession chrétienne, marié et père de quatre enfants, a commencé sa carrière. Et il n’a cessé de trouver le temps d’y revenir, malgré la cinquantaine de films qu’il a tournés au cinéma depuis 1979, et aussi ses nombreuses incursions à la télévision. Il a, entre autres, connu un triomphe à Broadway en 2010, avec « Fences », qui s’est soldé, pour lui, par l’obtention d’un Tony Award. Pour cette pièce phare, écrite en 1983 par August Wilson, l’un plus grands dramaturges américains du XXème siècle, Denzel Washington a décidé repasser, pour la troisième fois, derrière la caméra, tout en s’adjugeant le rôle principal. Il a bien fait. Le voilà, de nouveau en lice, cette année, pour l’Oscar du meilleur acteur.

THEME

Se déroulant à Pittsburgh, dans les années 50, « Fences » met en scène un homme noir, à la fois mari (infidèle) et père (autoritaire), qui, par orgueil, obstination, frustration et autodestruction mêlés, va "foutre" en l’air sa vie, et celle de ses proches…

Pour nourrir sa famille, Troy Maxon , un imposant gaillard à la cinquantaine séductrice, s’est résigné à être éboueur. Il a beau porter beau, raconter, comme personne, des histoires tordantes, subjuguer son entourage, s’occuper le mieux possible de son frère, handicapé à la suite d’une blessure de guerre, être aimé par sa femme et avoir de l’autorité sur ses enfants, il n’a toujours pas digéré de ne pas avoir pu intégrer une équipe de base-ball professionnelle, du fait de la couleur de sa peau.

Cette blessure aurait pu finir par se cicatriser, elle va le ronger, le détruire à la manière d’une gangrène, petit à petit, et dans des douleurs psychiques de plus en plus insupportables. Malgré une promotion dans son boulot, Troy va s’autodétruire, en s’attaquant à ce qu’il a de plus cher au monde, sa femme, à qui il va finir par avouer qu’il la trompe, et ses enfants, envers lesquels il va se comporter en despote, en les privant de tout, en les humiliant pour rien, et en les rabaissant de plus en plus violemment à leur condition d’enfant dépendant de leur père…