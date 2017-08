Femmes, réjouissez-vous! Vous allez enfin avoir des urinoirs politiquement corrects…

Depuis longtemps les femmes souffraient d’une insupportable discrimination. Alors que les toilettes pour hommes étaient pourvues d’une installation appelée urinoir, les toilettes pour femmes en étaient désespérément privées; Une telle injustice devait être réparée. Car des centaines de millions de représentantes du sexe féminin y voyaient, à juste titre, une atteinte à leur dignité.

La ville de Berlin, dirigée par une coalition de gauche très bien pensante, a su prendre en compte les plaintes et les protestations des femmes bafouées. Elle a conçu des urinoirs délicatement arrondis pour que les femmes puissent s'y asseoir confortablement, sans dommages ni douleurs pour leurs fesses. Cette initiative révolutionnaire correspond, selon la municipalité berlinoise, à une volonté “d'innovation” visant à promouvoir l’égalité femme-homme. L’Allemagne étant ce qu’elle est (la plus grande puissance européenne), il faut s’inspirer d’elle.

Nous en appelons ici à Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat à l’égalité femmes-hommes : qu’elle tourne ses regards vers Berlin, qu’elle écoute la belle et douce mélodie qui nous vient d’outre-Rhin et qu’elle prenne les mesures qui s’imposent. Oui les Françaises doivent avoir les mêmes droits que les Allemandes. Non, la France ne doit pas rester insensible au vent de l’Histoire qui souffle d’Allemagne.

Nous vivons une époque formidable. Beaucoup a déjà été accompli. L’orthographe a été féminisé. Les noms des professions aussi. On dit “auteure”, “professeure”, “écrivaine”. Un combat est en cours pour supprimer des expressions sexistes comme “il faut beau”. Ce “il” est détestable. Isabelle Alonso, écrivain (écrivaine?) féministe écrit dans ses livres, avec le plus grand respect de la neutralité du genre, “on fait beau”. Mais tout cela n’est que broutilles à côté des urinoirs féminisés. Une véritable conquête de l’espace (celui des toilettes).

Cessons de rire. Aujourd'hui, en 2017, le fond de l’air est con. La bêtise continue inlassablement son entreprise de domination. Elle s’avance encore un peu masquée en France. A visage découvert en Allemagne. Elle est relayée par des lobbies sectaires et imbéciles. Et va de pair - on n’est pas à une absurdité près - avec une soumission consentie à une religion qui a codifié la soumission des femmes.

Pour notre part, nous trouvons l’initiative de la municipalité berlinoise insuffisante, quoique sympathique. Il faut aller plus loin dans la recherche de l’égalité parfaite. Et inventer un système qui permettra aux femmes de faire pipi dans la même posture que les hommes. Car le vrai, le grand, le seul scandale réside dans le fait que les uns ont le privilège de faire ça debout, alors que les autres sont contraintes de rester accroupies…