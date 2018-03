"La Femme Rompue : un grand texte, mais Josiane Balasko dirigée à contresens

THEATRE

LA FEMME ROMPUE

D’après « Monologue », extrait de « La Femme Rompue »

de Simone de Beauvoir

avec JOSIANE BALASKO

Mise en scène: Hélène Filières

INFORMATIONS :

THEATRE HEBERTOT

78 bis bd des Batignolles

75017 Paris

Réservations : 01 43 87 23 23

Jusqu’au 21 Mars

RECOMMANDATION

BON

THEME

Une femme brisée par le chagrin et l’incompréhension, après des ruptures conjugales et le suicide de sa fille, se retrouve seule un soir de réveillon, alors que les autres jouissent aveuglement de leur confort affectif et social. Dans un violent monologue elle laisse libre cours à sa douleur et à sa révolte, à son désespoir et à son refus d’accepter l’idée du bonheur que nous impose le monde.

Simone de Beauvoir résumait ainsi la situation : « J’ai choisi un cas extrême.

Une femme qui se sait responsable du suicide de sa fille et que tout son entourage condamne […]. Pour récuser le jugement d’autrui, elle enveloppe dans sa haine le monde entier. Je voulais qu’à travers ce plaidoyer truqué le lecteur aperçût son vrai visage. »

POINTS FORTS

. Un texte magnifique, au vitriol, vibrant, haché, feu d’artifice d’une femme au bout du rouleau qui dégueule de partout sa rage et son désespoir. Elle crie son manque d’amour sans aucun esprit d’analyse. Elle se veut vraie, franche, droite ! Ca passe ou ça casse, et ça casse de partout.

. Une écriture qui sonne le glas, qui interpelle, qui résonne. Un monologue sans coupure, saccadé, il y a trop à dire. La digue de sa vie lâche, se brise contre le malheur.

. Josiane Balasko, dont la diction semble frigorifiée au début, se livre mieux dans la seconde partie où elle monte d’un ton et fait siennes, l’ironie cynique et la folle haine de cette femme emportée par la cruauté des souvenirs qui l’emprisonnent. . . . Un monologue tragique et dense.

POINTS FAIBLES

. Une mise en scène qui se veut épurée et moderne, peut-être pour faire écho au style dépouillé et concis du texte : un canapé orange très sobre dans une pièce tendue de noir…. juste un jeu de lumière à l’intensité variable pour accompagner la voix. On aurait aimé un lit défait, un intérieur plus vivant, désordonné, image d’un désarroi. Des tons heurtés, une lumière crue plus en accord avec l’outrance des propos.

. Une interprétation en demie-teinte. Josiane Balasko joue une partition trop intimiste pour ce monologue intense qui ne demande qu’à éclater, enfler et prendre toute sa démesure.

. On entend et ressent plus les plaintes et les jérémiades d’une femme dans le déni et l’analyse à bon compte qu’un vrai cri de souffrance sans fin.

EN DEUX MOTS

- Un texte magnifique, par moment très cru, qui hurle une haine viscérale des autres et du monde. « Cette petite bonne femmes franche, intrépide et intègre » reste dure et solitaire et ne s’abandonne jamais au registre de l’émotion.