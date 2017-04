La femme qui venait de perdre 250 kilos d’un coup : mais qu’est ce que l’éléphantiasis, la maladie dont elle souffrait ?

Atlantico : Une femme égyptienne de 37 ans qui pesait 500 kilo a été opérée en Inde. Elle a perdu environ 250 kilo grâce à cette opération. Elle souffrait d'un éléphantiasis. Quelle est cette maladie exactement ? Comment se manifeste-t-elle chez les patients ?

Stéphane Gayet : Qu’appelle-t-on éléphantiasis ? L’éléphantiasis est un syndrome - c’est-à-dire un état pathologique dont la cause est, soit inconnue, soit connue, mais variable - qui se manifeste par le gonflement progressif, mais très lent, irréversible et irréductible, d’une partie du corps, en lien avec une accumulation de liquide lymphatique ou œdème lymphatique, ou encore lymphœdème. L’éléphantiasis atteint principalement les membres inférieurs. Le membre malade devient progressivement énorme, difforme, mou, et la peau y est profondément transformée : elle est épaisse, boursoufflée (aspect dit verruqueux) et cornée (tel un ongle : peau dite hyper kératosique).

Le membre ressemble en fin de compte à une patte de pachyderme, d’où le nom d’éléphantiasis. Après des mois et des années d’évolution, il s’agit d’une monstruosité qui est responsable d’un handicap majeur, à la fois physique et esthétique. Cette maladie ou plutôt ce syndrome peut se développer sur un membre inférieur ou les deux membres inférieurs, les organes génitaux externes, l’abdomen, les membres supérieurs, moins fréquemment le thorax et même la tête et le cou. Ce syndrome grave est lié à une anomalie du drainage lymphatique.

Qu’est-ce que le système lymphatique ? Nos cellules vivantes sont organisées en tissus constamment alimentés en oxygène, glucose, autres nutriments et cellules immunitaires de défense, par les capillaires sanguins. Le liquide qui est issu du plasma sanguin contenu dans les capillaires (ils sont perméables) et dans lequel baignent les tissus, est le liquide interstitiel. Il contient l’essentiel de ce dont les cellules ont besoin, sur le plan ionique, moléculaire et cellulaire. Il renferme également des déchets du métabolisme cellulaire. Ce liquide est drainé en permanence : une partie est réabsorbée par les capillaires sanguins et rejoint la circulation veineuse ; une autre partie, la plus abondante, rejoint la circulation lymphatique (canalicules et canaux ou vaisseaux lymphatiques) qui est la deuxième circulation de retour avec la circulation veineuse. Le liquide interstitiel prend le nom de lymphe dans les vaisseaux lymphatiques : la lymphe ne contient pas de globules rouges, mais des globules blancs (en particulier des lymphocytes) et des protéines. Elle est claire et blanchâtre, et son écoulement est très lent. Le système lymphatique est donc un système canalaire et liquidien qui est issu du drainage des espaces interstitiels. Il contient également la plupart des informations (antigènes) sur les agents infectieux qui sont parvenus jusqu’à l’espace interstitiel. C’est pourquoi le système lymphatique, en plus du drainage liquidien qu’il opère, joue un rôle essentiel dans l’immunité. Ce rôle est clair lors de l’étude des ganglions lymphatiques, répartis en grappes dans certaines zones du réseau lymphatique : ces petits organes que sont les ganglions lymphatiques sont des lieux essentiels à l’organisation et l’effectuation de l’immunité ; ils sont des sortes de petits postes de commandement. L’ensemble des vaisseaux lymphatiques de tout le corps conflue vers le plus gros des canaux lymphatiques, le canal thoracique, qui se déverse dans un gros tronc veineux près du cœur, la veine sous-clavière (sous la clavicule).