"Femme au bord de la crise de mère" : actrice super vitaminée, mais texte trop souvent en-dessous de la ceinture

Les apparences sont fréquemment trompeuses. Et ces femmes-là ont bien d'autres signes distinctifs.

La lèpre est une maladie infectieuse chronique, l’une des plus mal perçues par la population.

Des représentants russes, turcs et iraniens se réuniront ces 29 et 30 janvier à Sotchi pour une nouvelle conférence de paix consacré à la question syrienne.

Deux documentaires, sur BFMTV et France5, racontent le désastre de la présidentielle pour François Fillon.

Les ministres experts du gouvernement sont en train de démontrer qu’ils sont des employeurs socialement beaucoup moins responsables que les entreprises qu’il prétendent réglementer. La crise dans les prisons et aujourd’hui dans les EHPAD le montre une nouvelle fois: le « management » des services de l’État par ces ministres issus de la société civile laisse fortement à désirer

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Chine: les entreprises américaines déplorent un climat d'affaires plus hostile

Le PIB en hausse de 2,5% dans l'UE et la zone euro et de 1,9% en France

Macron en Tunisie pour évoquer la dette et soutenir la démocratie

Catherine Bonte de Cuniac est chroniqueuse pour le site Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

. Un public séduit d’avance, qui répond présent et s’amuse follement d’un texte truculent, pas toujours très fin, mais bien mis en scène et joué sans retenue aucune.

. Une actrice, super vitaminée, extravertie à souhait, qui se donne à fond dans ce one woman show.

Les tribulations et les contradictions d’une jeune femme en quête d’un devenir et qui erre entre un psy caricatural, une mère castratrice, une copine décérébrée, un copain lourdaud, une petite fille précoce….

Mise en scène d’Eric DELCOURT TEXTE D’ EMMANUELLE BODIN ET VINCENT VARINIER

ONE WOMAN SHOW

Avec son co-auteur, Vincent Varinier, également comédien, elle a participé à des duos comiques. Elle se lance, là, avec enthousiasme et énergie, dans son premier one woman show.

Emmanuelle Bodin, actrice et auteur, est très à l’aise dans les comédies populaires, au théâtre comme à la télévision.

Un texte d’une spontanéité franchouillarde; mais servi par une actrice parfaite dans ce rôle de jeune femme exubérante, mais finalement très banale dans ses plaisirs et ses frustrations.

On est en dessous de la ceinture.

. Un comique de répétition lourd et d’un réalisme cru et lassant.

. Un texte qui gagnerait à plus de légèreté, et qui flirte un peu trop avec la vulgarité.

. Un public séduit d’avance, qui répond présent et s’amuse follement d’un texte truculent, pas toujours très fin, mais bien mis en scène et joué sans retenue aucune.

Une actrice, super vitaminée, extravertie à souhait, qui se donne à fond dans ce one woman show.

Les tribulations et les contradictions d’une jeune femme en quête d’un devenir et qui erre entre un psy caricatural, une mère castratrice, une copine décérébrée, un copain lourdaud, une petite fille précoce….

TEXTE D’ EMMANUELLE BODIN ET VINCENT VARINIER

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres