Féminisme, libéralisme et ordre moral : quand la liberté contemporaine en vient à être liberticide

J’étais de « celles et ceux » qui se sont réjouis de la tribune des cent femmes. Cette tribune, malgré ses nombreux défauts, fut salutaire dans la mesure où elle a brisé la vague médiatique sans précédent qui a vu se déchaîner un féminisme idéologique ne laissant aucune place à la contradiction. L’idéologie en question n’est sans doute pas la plus méchante que la terre ait portée, mais c’est assurément l’une des plus bêtes. Il est difficile, par exemple, de trouver la moindre vertu intellectuelle et morale à « l’écriture inclusive » ou à un révisionnisme culturel conduisant à ostraciser la quasi-totalité des plus grandes œuvres de l’esprit humain.

Il était notamment important que des femmes portent « une autre parole » afin que l'on puisse commencer à sortir du dogme de l’essentialisme sexiste imposé par le néoféminisme, suivant lequel la pensée, le jugement moral, la compassion et la solidarité, le respect de l’autre ou la méchanceté seraient « genrés ». Les divergences d’appréciation, y compris sur les questions du féminisme ou de la violence faite aux femmes, n’ont pas à être interprétées a priori – sauf à nier le propre de l’humain, sa capacité d’abstraction et de réflexion – en fonction du sexe de celui qui s’exprime.

Par-delà les excès de la polémique née de cette tribune, il est toutefois nécessaire d’en souligner le véritable enjeu, lequel n’a pas fini de faire débat. Les noms d’oiseau échangés durant la querelle (« puritanisme totalitaire » versus « antiféminisme réactionnaire ») ne sont en effet guère pertinents. Cette querelle constitue en réalité un symptôme des contradictions de la société individualiste et libérale dans laquelle nous sommes définitivement entrés.

La morale et le droit de la société individualiste sont toujours davantage sous l’influence de l’affirmation de la liberté individuelle et du principe de non nuisance qui l’accompagne nécessairement. L’article 4 de la Déclaration de 1789 formule à la perfection la définition de l’idéal de liberté individuelle qui est devenu la norme de nos sociétés : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. » Au premier abord, cette définition implique l’obligation de limiter au strict nécessaire (à la coexistence des libertés) l’empêchement de la liberté individuelle par la loi et l’Etat, ce qui définit le libéralisme. Cette exigence libérale de fonder le droit sur le principe de non nuisance a été formulé fort clairement par John Stuart Mill : « La seule raison légitime que puisse avoir une communauté civilisée d’user de la force contre un de ses membres, contre sa propre volonté, est d’empêcher que du mal ne soit fait à autrui. » Cet impératif a pu paraître émancipateur, dans la mesure où il conduisait à démanteler l’ordre moral et juridique fondé sur des interdits religieux ou sur le respect d’un ordre naturel objectif. Dans l’ordre de la sexualité, par exemple, cela implique la reconnaissance de la liberté sexuelle et amoureuse, notamment pour les homosexuels, dès lors que le rapport sexuel concerne des adultes consentants.