"Les Fêlés" : drôle, réaliste, troublant, à la fois cru et pudique; très actuel

THEATRE

Les Fêlés

de Philippe Sohier

mise en scène : Delphine Gustau et Serge Bonaffous

avec Serge Bonafaous et Cloé Horry ou Sandra Luce

INFORMATIONS

THEATRE DU MARAIS

37, rue Volta

75003 Paris

Reservations: 01 71 73 97 83

le vendredi à 20h et Dimanche à 17h30

jusqu’au vendredi 30 Juin

RECOMMANDATION : EXCELLENT

THEME

Après la présentation d’Armelle et Arthur, un duo insolite dans un quotidien très actuel entre IPhone et femme en demande, et surtout un couple au bord de la séparation. On remonte le temps sur sept ans pour retrouver leur première nuit d’amour et comprendre petit à petit pourquoi ils sont "fêlés".

POINTS FORTS

- Entre mensonge, non dits, confessions abruptes, c’est une satire légère ou cruelle, mais toujours bienveillante, des relations et de la communication d’un couple trentenaire d’aujourd’hui.

Une comédie très contemporaine, pleine d’humour et de tendresse.

- Un texte cru et tendre servi par des acteurs merveilleux d’authenticité et de vérité, dans un décor minimaliste. Chloé Hurry est une charmante, attentive, émouvante et attendrissante Armelle. Serge Bonafaous, qui signe aussi la mise en scène, rend parfaitement le côté pathétique, innocent, et démuni d’Arthur.

- Une mise en scène sobre qui utilise une série de plans séquence pour remonter le temps et servir au mieux cette comédie douce amère, qui navigue entre secrets et folie.

- Philippe Solher a une écriture incisive, percutante. Il livre un texte qui se révèle peu à peu à double lecture. On passe progressivement de la comédie à une réflexion plus profonde mais toujours teintée d’humour sur les problèmes de couple.

- Les échanges sont vifs, presque violents mais rire et clins d’oeil ne sont jamais loin. Une légèreté qui voudrait masquer non-dits et mensonges, mais n’arrête pas les confessions douloureuses, celles qui dévoilent ce qui ronge Armelle et Arthur: le désir d’enfants, les problèmes liés à la mère, le sida, les peurs enfantines, l’angoisse de la solitude et surtout un grand besoin d’amour et de complicité.

- On rit, on s’interroge, on est surpris, on est touché. Un ensemble drôle, réaliste et pudique mais tendre et bienveillant qui fait plus qu’effleurer la communication et la connaissance de l’autre dans le couple.

POINTS FAIBLES

Je n'envois pas. La peinture de la société d’aujourd’hui, de la génération des trentenaires est plutôt troublante… mais sympathiquement optimiste !

EN DEUX MOTS

Une comédie douce amère servie par un texte cru, drôle, tendre et pudique. Une approche très contemporaine et joliment nuancée des problèmes de couple et plus …

L’AUTEUR

Philippe Sohier est auteur, comédien et metteur en scène, surtout d’humoristes tels que Florence Foresti, Christophe Alévèque, Elisabeth Buffet.. Il a écrit des romans comme ‘ si tu meurs je te tue’, ‘Le Gout de la cendre ‘ et des pièces de théâtre dont "Love circus" et "La Doublure".

Sa dernière pièce, ‘ LES FÊLÉS’, sera présenté au Festival off d’Avignon.