Faute de programme économique cohérent, Laurent Wauquiez a servi au monde des affaires lyonnais une caricature de la droite la plus archaïque

Ses amis ne décolèrent pas, ses adversaires en profitent. Faut-il être crétin pour démolir ainsi une image et pour désoler le monde du business qui ne demande pourtant qu’à y croire ?

Dans le fond, les propos de Laurent Wauquiez devant les élèves de l’EM Lyon auraient pu rester des propos de potache un peu dissipé un soir de beuverie.

Seulement le public de l'EM Lyon, n’est pas un public de potaches. Comme dans toutes les grandes écoles, L'EM Lyon est le produit de son écosystème. L’EM Lyon est donc choyé et surveillé par tout le tissu économique de la région Rhône Alpes.

Quand on est lyonnais et qu'on s’engage dans le business on passe obligatoirement par L ‘EM.

Si l’EM est plus qu'une école d’application, Laurent Wauquiez n’est pas un potache. Il est chef d’une grande formation politique dont l’ambition légitime est d’accéder à la gouvernance. On peut donc logiquement attendre de lui qu'il ait un projet stratégique alternatif à la politique mise en œuvre par Macron et qui pourrait permettre de promettre de délivrer la même performance.

Alors, quand Laurent Wauquiez s’est mis à critiquer Emmanuel Macron, tout le monde buvant du petit lait , sauf que quand sa critique a porté principalement sur son look en bras de chemise, on a Lyon trouvé cela un peu léger, on aurait préféré qu’il parle politique, ou politique économique. Enfin, pourquoi pas.

Quand il prédit un destin catastrophe à Gérard Darmanin pour excès de liberté, et que le lendemain, l’affaire qui pouvait effectivement déjouer sa carrière est classée sans suite, c’est assez imprudent de sa part, mais après tout !

Quand il dénonce les écoutes téléphoniques qu'aurait commandées Nicolas Sarkozy afin de surveiller ses propres ministres, c’est un peu osé, surtout sans aucun commencement de preuve. Nicolas Sarkozy ne doit pas se faire d’illusion sur la loyauté de cet ancien militant.

Enfin quand il a raconté qu’Angela Merkel a le charisme d’une huitre, il a de l'avis de tous, dépassé les bornes de la convenance. Et du sexisme. D’abord parce qu’on n’a jamais demandé à la chancelière de ressembler à Angelina Davis. Ensuite parce qu’à Lyon, depuis Raymond Barre, on a sacralisé la culture de la compétitivité. Et Lyon respecte Angela Merkel comme un modèle de rigueur « Lyonnais » Laurent Wauquiez, petit garçon bien élevé, aurait quand même pu savoir qu'on ne s’attaque pas ainsi aux icones devant une monde des affaires qui a réussi à développer un commerce avec l ‘Allemagne qui fait l'envie de beaucoup de région en France...

Bref, tout cela pourrait s’inscrire dans des pratiques politiques qu‘on aurait voulu savoir d’un autre temps. Surtout à Lyon. Les étudiants de l’EM Lyon, une des cinq plus grandes écoles de commerce et de management de France. Voulaient avant tout savoir ce qu’un leader de la politique française pensait du système économique français, de ses potentialités, de l’avenir de l’euro, de la mondialisation, du digital. Bref, de tous ces dossiers qui devraient permettre de construire un projet cohérent pour l’avenir.