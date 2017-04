"Il faut vivre entre soi pour mieux vivre" : la dérive inquiétante de ceux qui prêchent le "vrai islam"

Olivier Roy : On rentre ici dans une question délicate, que vous évoquez implicitement. Dès que l’on parle de la place de l’islam, ou de ce qu’un(e) musulman(e) doit faire, toute personne d’origine musulmane (mais pas seulement, d’ailleurs) se sent obligée de se référer au « vrai islam », soit contre l’intégrisme, soit contre les coutumes. Échappez-vous à la règle ? J’ai abordé, en tout cas indirectement, cette question dans La Sainte Ignorance. Pour faire court : ne pensez-vous pas que tous ces comportements visibles, ou visiblement identitaires, correspondent à une défense contre une sécularisation croissante, qui n’est pas seulement extérieure, mais aussi (et sans faire de psychanalyse sauvage) ressentie intérieurement par les croyants ?

Cette visibilité, vous le savez bien, n’est pas que musulmane : on la trouve aussi chez les juifs et les chrétiens, et même dans les religions de l’Asie, l’hindouisme et le bouddhisme. Pouvez-vous dire, d’abord, si vous échappez à l’illusion de vouloir définir le « vrai islam » ?

Naïma M'Faddel : Non. Je ne pense pas qu’on puisse y échapper. Sauf qu’on oublie une chose : c’est que le « vrai islam » n’existe pas. Chacun se fait son « vrai islam », n’en déplaise aux fondamentalistes et aux salafistes. Chacun défend sa propre conception de l’islam, ou ses propres convictions sur l’islam, mais il n’y a pas d’autorité religieuse incontestée qui pourrait dire le « vrai islam ». Puisque n’importe quel petit illuminé inculte se permet de prêcher et de faire la morale, les gens comme moi peuvent et doivent donc prendre la parole. Avec la fascination que le djihad exerce sur beaucoup de gens, notamment des jeunes (et pas seulement sur ceux d’origine musulmane), avec l’omniprésence médiatique de Daech, ne pas aborder la question de l’islam, en particulier de son instrumentalisation et de la manipulation des musulmans en cette période de tension, ne pas nommer les choses sous couvert de tabous, de crainte de réactions passionnelles, tout cela relève, à mon sens, de la « non-assistance » à personne en danger. Des parents sont démunis face aux comportements d’enfants qui leur échappent : inconscients des dangers qu’ils courent sur les réseaux sociaux, bien plus insidieux que la propagande montrée à la télé, ils les croient en sécurité à la maison. Or, aujourd’hui, c’est bien de l’islam que se réclament tous ces terroristes, bien que l’ensemble des musulmans soient les premiers à en souffrir chaque jour et lui paient un lourd tribut. On a beaucoup cité la phrase de Camus : « Mal nommer les choses en rajoute au malheur du monde. » Il avait raison : il faut parler avec des mots clairs de l’islam.

O. R. : Parlons donc d’un terme à la mode : la « radicalisation ». On l’utilise indifféremment pour parler de la radicalisation religieuse (en gros le passage au salafisme) et pour parler de la radicalisation politique (basculement dans le djihad et le terrorisme). Le terrorisme est bien sûr le prisme à travers lequel on analyse la radicalisation religieuse. Parlons de manière concrète : qu’avez-vous à dire sur terrorisme, djihad et salafisme dans les lieux sur lesquels vous travaillez ?