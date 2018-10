Ecoles, hôpitaux, lieux de culte, de débats ou de spectacles… : faut-il vraiment se résoudre à vivre dans un pays sous protection policière ou militaire ?

Atlantico : Christophe Castaner dans la foulée du #pasdevague n'exclut pas la présence ponctuelle de policiers dans les écoles. Si cette mesure peut aisément se justifier dans certains établissements, une question demeure : comment en est-on arrivés là ?

Alain Bauer : C’est en fait une question bien plus ancienne. Dans "La République", Platon rappelait déjà en 315 avant Jésus Christ que :

"Lorsque les pères s’habituent à laisser faire les enfants,

Lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles,

Lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter,

Lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu’ils ne reconnaissent plus au dessus d’eux l’autorité de rien ni de personne,

Alors c’est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie".

Plus récemment, Claude Lelièvre dans son livre Histoires Vraies des violences à l’école (Fayard 2007)rappelait que : "On peut suivre l’une des « révoltes » les plus célèbres de ce temps-là dans le « saint des saints » des lycées de France, le lycée Louis-le Grand, à partir des rapports de son proviseur. Cela commence dans la soirée du 17 janvier 1883 par un chahut qui prend de l’ampleur suite à une injustice ressentie par les élèves. Le proviseur appelle sept agents de police et procède à l’expulsion des plus turbulents ; cinq élèves sont mis aux arrêts – au « cachot »-, ce qui a pour effet d’accentuer le désordre.

Trois cents élèves « insurgés » se rendent dans les dortoirs : les vitres, les vases de nuit, les lavabos sont cassés et jetés, les matelas sont éventrés à coups de couteau. Les agents de police, renforcés par des troupes nouvelles (ils sont alors soixante) bloquent les « émeutiers » dans un dortoir. Armés de tessons de vase et de barres de fer arrachés aux lits, les élèves se battent contre eux. Les dégâts matériels sont évalués à 20 000 francs or, soit le revenu annuel moyen de 10 enseignants. Les sanctions suivent rapidement : 89 élèves sont exclus définitivement de Louis-le-Grand et 13 autres de tous les lycées de Paris. Des mesures qui n’empêcheront toutefois pas une autre révolte, cinq ans plus tard ».

En fait les violences se sont plutôt raréfiées et la situation s’est civilisée avant de se red&égradeer dans les années 90. Et au lieu de prendre les problématiques en face et avec les enseignants de première ligne, les dispositifs se sont empilés entre postures est gesticulations sans jamais reconnaître les phénomènes ni mettre en place des outils forgés en commun.

Gérald Pandelon : Nous avons pu en arriver là tout simplement parce que, par démagogie, nous avons depuis des décennies minimisé les problèmes, par idéologie tout autant que par lâcheté et d'arrières-pensées politiques. L'explication est donc simple et toujours la même depuis que nos gouvernants depuis une quarantaine d'années, ont décidé résolument de se mentir à eux-mêmes, afin de ne pas déplaire pour certains d'être eux, notamment à gauche, à leur lumpemprolétariat électoral, une certaine gauche par conséquent irresponsable car toujours prompte à préférer le mensonge à la réalité, pire encore le mensonge à soi... Pourtant ce ne sont pas ceux qui affirment que les difficultés à l'école ou ailleurs seraient liées à un communautarisme débridé teinté d'islamisme qui sont à proprement parler "racistes", mais davantage ceux qui par idéologie ont toujours préféré nier les réalités, les évidences, peut-être en raison d'une autre forme de racisme méconnue ou ignorée, celle qui a trait à ce qui constitue la France, les français et leurs institutions.

Yves Michaud : Comme toujours, les facteurs sont multiples. Il y a eu du laxisme de la part des responsables hiérarchiques (notamment l'inspection générale qui fonctionne comme un édredon, mais aussi les rectorats et les services centraux qui veulent de « bons chiffres »), de la peur aussi chez des professeurs, proviseurs et principaux sous pression, coincés entre élèves, parents et hiérarchie. Je me souviens d'une proviseure de lycée d'Alfortville terrorisée par une bande de vrais délinquants qui avaient compris que leur lycée était aussi sur qu'une cathédrale au temps du droit d'asile. Il y a plus encore l'absence de sanctions efficaces : pourquoi faire des conseils de discipline quand les mauvaises têtes et leurs parents y viennent souvent avec leur avocat ? Et pour quelles sanctions quand on sait qu'un élève exclu ira automatiquement pourrir la vie d'un autre établissement ? L'absence de sanction va encore plus loin : les suites judiciaires sont absentes et on a affaire, comme toujours, à de pauvres petits mineurs sur qui toutes les bonnes âmes pleurnichent même quand ce sont déjà des dealers ou des proxénètes patentés. Mettre des policiers dans les établissements pas trop perturbés ne servira pas à grand chose. Dans les établissements durs, ce sera une incitation à aller casser du flic (« tout le monde déteste la police ». Allez donc mettre un policier au lycée Bergson dans le XIXème et vous m'en direz des nouvelles ! N'oublions pas que le mauvais exemple vient de très haut : Mélenchon bousculant les magistrat et provoquant les policiers donne un triste exemple. Idem quand Sarkozy fait tout pour paralyser les procédures judiciaires.

Jean-Louis Auduc : On assiste aujourd'hui à un accroissement de la violence des jeunes dont témoignent la multiplication des bandes dans de nombreux quartiers, les incidents dans les stades de football dus à de jeune supporters et les incidents dans les collèges et lycées. Si chaque secteur agit de son côté sans signaler aux autres les incidents qui se produisent, on ne pourra pas lutter efficacement contre cette violence.

La présence de policiers à certains moments dans les écoles peut sans doute obliger les forces de l'ordre à signaler aux chefs d'établissement les comportements dangereux dans la rue ou les stades de certains de leurs élèves. Prévenus , les établissements scolaires pourront mener une vraie politique de prévention des violences. ils pourront également signaler aux policiers des comportements répréhensibles ayant lieu dans leurs établissements. Aujourd'hui, c'est à postériori qu'on découvre que tel élève violent en lycée l'était aussi dans un stade, un commissariat ou dans la rue.....Les établissements scolaires ne peuvent agir seul si personne ne fait circuler les informations sur la violence dans le territoire. Combattre pour une meilleure sécurité implique une véritable coopération de tous les acteurs!

Si l'on veut lutter contre la violence des jeunes, il est important que le jeune ne soit pas découpé selon les temps de ce qu'ils fréquentent: la rue, les associations, l'établissement scolaire. Il doit y avoir une cohérence éducative sur tous les territoires que fréquentent le jeune et que chacun des services publics qui y interviennent coopèrent entre eux. Le développement des bandes de jeunes interrogent toute la société et concerne en premier lieu les établissements scolaires que ces jeunes fréquentent. La présence d'un policier dans un collège ou un lycée peut permettre qu'ils échangent avec le CPE et le chef d'établissement, notamment pour évoquer avec eux ce qui se déroule dans le quartier. Il est anormal qu'aujourd'hui un chef d'établissement ne soit pas averti si un jeune de son établissement est retenu plusieurs heures par la police, ne serait-ce que pour surveiller s'il n'y a pas des retombées dans le collège ou le lycée de ce qui se passe à l'extérieur. Ainsi on apprend vendredi soir que le jeune de Créteil s'était battu avec un policier dans le commissariat de Bonneuil et que la police avait gardé l'information pour elle.....