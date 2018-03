Faut-il se féliciter de l’alliance-fusion entre Renault et Nissan ?

Après une alliance qui dure depuis deux décennies, Renault et Nissan seraient actuellement en cours de négociations, en envisageant une éventuelle fusion, en vue de la création d'un ensemble qui pourrait être dirigé par Carlos Goshn. Quel serait l'impact d'une telle fusion, pour les deux entreprises et leurs salariés ?

Il est inévitable que la structure organisationnelle de l’Alliance évolue 19 ans après sa création.

Carlos Ghosn, après Louis Schweitzer qui en fut l’instigateur et l’architecte, en est le second dirigeant. Lui-même travaille à sa succession et le conseil d’administration de Renault de février 2018 en lui renouvelant son mandat pour quatre ans lui a donné expressément comme mission de préparer l’avenir. C’est un dossier complexe sur fond de mutation accélérée de l’industrie automobile mondiale.

Devenu CEO de Nissan en juin 2001, puis de Renault en mai 2005, Carlos Ghosn est à l’épicentre de ce qui n’est plus, de fait, une Alliance mais plutôt une « union personnelle » selon la formule constitutionnelle, le président de Renault ne pouvait ignorer ce que pensait le président de Nissan. Mais la situation a évolué. Carlos Ghosn vient de renforcer en février 2017 la gouvernance de Renault avec un nouveau N°2, Thierry Bolloré. Chez Nissan, c’est Hiroto Siakawa qui a été nommé CEO, Ghosn restant toutefois chairman. Ghosn est également

Chairman de Mitsubishi Motors depuis octobre 2016, mais a abandonné cette fonction chez le russe AvtoVaz en juin 2016. Cette activité forte dans chacun des composants de l’Alliance, qui lui vaut de faire 250000 km par en avion, confère à Carlos Ghosn un rôle majeur pour le futur.

Pour comprendre les perspectives, il faut remonter aux sources de l’Alliance. Cette histoire de presque vingt ans de relations à deux, puis maintenant à trois avec l’entrée de Mitsubishi, dont Nissan a acheté en 34% des parts, est une page exceptionnelle de l’histoire automobile. C’est un secteur qui a toujours eu beaucoup de difficultés à construire de méga-alliances d’autant plus que la relation singulière entre Renault et Nissan s’est développée dans un contexte fortement dissymétrique à l’origine et qui ne cesse de se déformer. .

Il faut se souvenir des origines. Renault a été l'artisan du renouveau de Nissan au moment où l'entreprise était dans une crise profonde : gamme vieillissante, appareil industriel inapproprié, relations endogames avec les fournisseurs. Déficitaire pendant toute la décennie quatre-vingt-dix, sauf en 1996, surendettée, au bord de la faillite, Nissan était en quête d’alliances pour survivre. Après l’échec des négociations avec Daimler, c’est Louis Schweitzer qui réussit à prendre 44% des actions du constructeur en 1999. Cette opération était risquée mais représentait une opportunité essentielle pour Renault de prendre place sur le marché mondial après l’échec de la fusion avec Volvo. Mais les cultures de deux constructeurs étaient fort dissemblables, Tokyo est très loin de Billancourt, et Louis Schweitzer et son homologue de Nissan on l’habileté construisent à partir de mars 1999 un modèle original de relations fondé sur une alliance plutôt que sur une prise de contrôle. L'équipe de management de Renault déléguée sur place, sous la direction de Carlos Ghosn, le support technique de toute l'entreprise, et le marché bondissant du début des années 2000, notamment avec le développement spectaculaire d'Infini aux Etats-Unis, ont permis un redressement exceptionnel à travers l’ambitieux et drastique Nissan Revival Plan. Solide en Europe et Amérique latine, Renault était beaucoup moins international que Nissan, firme dont la croissance s’est faite, dès l’origine, sur le marché mondial. Si Renault a investi ses hommes et ses ressources ( 6,4 milliards €) dans Nissan, l’entreprise a été payé en retour par 17 milliards de dividendes. C’est donc un excellent investissement pour Renault.