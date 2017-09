"Il faut évoluer" : la peur d'être ringarde stimule-t-elle la droite... ou la plombe-t-elle ?

Atlantico : Ce 15 septembre, Jean-François Copé a déclaré à propos de la PMA : "Sur ce sujet, il faut évoluer, et donc, pour ma part, je ne m’y opposerai pas". En quoi la droite a t-elle besoin "d’évoluer" sur ce types de sujets ​? Qu'est ce que la droite a à perdre à vouloir "évoluer" et qu'a-t-elle à y​ gagner ?

​Eric Deschavanne : La droite n’a surtout rien à gagner à adopter une posture de « résistance morale » à l’égard d’évolutions qui s’inscrivent dans le sens de l’histoire. Toute innovation n’est pas nécessairement bonne, et il faut parfois savoir résister au changement, mais on ne peut espérer vaincre les tendances lourdes de l’histoire. En l’occurrence, on n’arrêtera pas le développement des techniques de manipulation du vivant ni la revendication de liberté et d’égalité des individus au nom d’une morale fondée sur une conception de l’ordre naturel dont les sociétés modernes – qu’on le déplore ou qu’on s’en réjouisse – ont définitivement perdu le sens.

Du point de vue de la logique démocratique, qui est individualiste, on peut certes admettre l’interdit, mais exclusivement en vue de protéger la liberté et la sécurité des individus et en respectant le principe d’égalité. Dans cette perspective, la GPA pose des problèmes spécifiques, mais pas la PMA : elle ne cause aucune nuisance à autrui, ne conduit pas à « marchandiser » le corps humain et offre une liberté nouvelle aux individus. J’admets volontiers qu’on puisse s’y opposer en raison de ses convictions religieuses ou philosophiques mais, politiquement, le projet de l’interdire ou d’en limiter l’accès est une cause perdue d’avance.

Maxime Tandonnet : Il me semble qu’un sujet comme la PMA ne peut pas faire abstraction de la sensibilité personnelle des hommes ou femmes politiques. Un parti, une majorité ou une opposition peut difficilement imposer un carcan idéologique où tout le monde devrait se fondre. Cela reviendrait à obliger des personnes à se renier et à trahir leur pensée profonde. Je ne pense pas que la question soit d’imposer une ligne unique sur un sujet qui concerne les convictions éthiques et éventuellement religieuses. Chacun doit pouvoir se prononcer en son âme et conscience. C’est une affaire de liberté d’opinion. En revanche les responsables politiques ne doivent pas non plus me semble-t-il tout réduire à la tactique politicienne, se positionner sur telle question pour se différencier, apparaître moderne et soigner son image. Donc je ne pense pas que « la droite » en tant qu’entité collective, ait besoin d’évoluer collectivement sur de tels sujets à dominante éthique, mais plutôt d’admettre que ces questions ne relèvent pas du clivage droite/gauche mais de l’intime conviction de chacun en évitant aussi de diaboliser et d’insulter ou de mépriser celui qui ne pense pas comme vous. Je ne pense pas qu’il puisse y avoir de consensus sur un tel sujet tant il relève de l’intime. C’est là qu’une réflexion de fond et un vrai débat de société, fondé sur l’échange des arguments, serait nécessaire.

Jean-Philippe Vincent : Beaucoup de gens à droite semblent ignorer ce qu’est un homme de droite, notamment Jean-François Copé sur ce point de la PMA. Un homme de droite est à la fois un « héritier » et un « transmetteur ». Il est un héritier parce qu’il assume le fait que lui et d’une façon plus globale la société sont le fruit d’une tradition qui les a façonnés tels qu’ils sont. Un homme de droite reconnaît ça : la vie, la culture, le développement économique sont des héritages qui sont enrichis dans le présent, mais qui sont d’abord hérités. Un homme de droite ne répudie pas l’héritage ; il l’assume pleinement. Mais un homme de droite et spécialement un conservateur est aussi un « transmetteur » : il est soucieux de trans mettre à ses enfants et à la société dans son ensemble l’héritage qu’il a reçu et qu’il a enrichi. En résumé, un homme de droite est soucieux du lien entre générations, de ce qu’on appelle « l’intergénérationnel ».

Evoluer est une excellente chose, dans la mesure où cela permet de faciliter la transmission de ce qu’on a hérité de plus précieux. Il est absolument nécessaire d’évoluer et surtout de réformer ce qui ne fonctionne pas ou ce qui fonctionne mal, dans l’intérêt même de la dynamique « hériter et transmettre ». Mais dans le cas de la PMA pour les homosexuels il y a une risque pour le lien intergénérationnel : celui que l’enfant devienne un objet, appropriable, alors qu’un enfant est un sujet de droit vulnérable qui doit être protégé. Bref, le risque de « l’évolution » dont il est question en ce moment s’appelle techniquement : la « réifcation », c’est-à-dire a transformation de l’enfant ou du désir d’enfant en une marchandise. Cela, on peut en être certain, n’est pas une « petite évolution », c’est une grande transformation dont aucun vrai homme de droite ne veut. C’est totalement contraire à la dynamique : hériter et transmettre.