"Faust" : magie spectaculaire mais où est passé le message ?

THEATRE

FAUST

de Goethe

Adaptation, magie et mise en scène :

Valentine Losseau et Raphaël Navarro

Avec la troupe de la Comédie-Française

Véronique Vella, Laurent Natrella, Christian Heck,

Elliot Jenicot, Benjamin Lavernhe,

Anna Cervincka, Yoann Gasiorowski

et Marco Bataille-Testu, Thierry Desvignes

THEME

Goethe envisage une sorte de pari entre Dieu et Méphistophélès à propos de l’âme du Docteur Faust.

Même si Dieu pense que Faust penchera du côté du Bien, Méphistophélès obtient de lui la possibilité d’utiliser tous les moyens utiles pour le tenter et le faire passer du côté du Mal.

Faust est un savant qui a souhaité apprendre tous les mystères de l’univers et qui, désespéré de n’avoir pas abouti, fait appel à la magie.

Méphistophélès intervient, l’empêche de se suicider. Il lui promet tous les plaisirs auxquels il n’a jamais eu accès, ainsi que la jeunesse. Le pacte est conclu. Méphisto lui obéit en tout jusqu’au jour où Faust devra lui rendre la pareille.

Dans ce voyage initiatique, il y aura plusieurs victimes, dont une jeune fille innocente, Marguerite, que Faust va déshonorer en la poussant à des actes infâmes. Faust choisira le côté obscur, pour tenter de sauver Marguerite, à laquelle Dieu offrira la rédemption.

POINTS FORTS

1- Valentine Losseau et Raphaël Navarro signent une mise en scène complexe, très élaborée autour de la magie et de tous les avantages de la machinerie à l’italienne. On sent que les acteurs se sont prêtés allègrement et avec talent aux exercices physiques que cela nécessitait. Christian Heck est tout à fait surprenant d’agilité et de postures improbables.

Chacun dans la troupe joue de multiples personnages. Benjamin Lavernhe incarne un Directeur vociférant, volontaire et drôle ainsi que le personnage plus romantique de Valentin, frère de la pauvre Marguerite (touchante Anna Cervinka). Véronique Vella, avec son talent habituel, passe d’un convainquant compagnon de taverne à un rôle de duègne séductrice. Laurent Natrella est un Faust crédible dans son désespoir, surtout en fin de spectacle.

2 – Il convient de saluer toute la troupe, car chacun devient manipulateur de marionnette ou de magie. Elliot Jenicot est un Dieu très jeune (intéressant postulat) et devient une sorcière manipulatrice et caricaturale qui fait beaucoup rire le public.

3 – Bravo aux effets spéciaux très réussis. Qu’il s’agisse des « vols », des marionnettes, où des effets de projections visuelles, tout est très abouti. Je me suis amusée au moment de « la nuit de Walpurgis », en reconnaissant notamment la silhouette de Didier Sandre, superbe Géronte des « Fourberies de Scapin ».